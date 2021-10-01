Украинцы без прививки не смогут обжаловать свое отстранение от работы, – юристы

По словам адвоката, законодательство не только позволяет, но и обязывает работодателей отстранять невакцинированных сотрудников.

Приказ Министерства здравоохранения об отстранении работников образовательных учреждений и государственного сектора в случае отсутствия у них прививки от COVID-19 не противоречит трудовому законодательству Украины. Об этом в комментарии Фокусу рассказала адвокат, партнер АО "ЮФ Василь Кісіль і партнери" Валерия Безпалая.

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Обязательная вакцинация в Украине — юридически обоснована

"Касательно правомерности отстранения невакцинированного сотрудника после принятия соответствующего приказа, то ст. 46 Кодекса законов о труде (КЗоТ) прямо позволяет, а ст. 7 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" даже обязывает работодателя осуществлять это на основаниях, предусмотренных законодательством", — рассказывает Безпалая.

По словам юриста, в приказе Минздрава основанием для отстранения от работы является абзац 2 ст. 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных заболеваний": "Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней. В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ".

Юрист подчеркнула, что в случае такого отстранения сохранение зарплаты или выплата помощи от государства не предусмотрены.

"Учитывая процедурные аспекты, судебные прецеденты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и практику других государств, данный приказ Министерства здравоохранения выглядит юридически обоснованным и пропорциональным. Это позволяет работодателям отстранить некоторые категории сотрудников от работы в случае отказа от вакцинации", — заявила Безпалая, добавив, что для обжалования сотрудником такого отстранения в суде с требованием каких-либо компенсаций, вероятно, не хватит правых оснований.

Принудительная вакцинация в других странах

Младший юрист АО "ЮФ Василь Кісіль і партнери" Анна Некрасова в комментарии Фокусу обратила внимание на то, что, если учитывать практику ЕСПЧ, то обязательная вакцинация не считается нарушением права на личную жизнь, особенно в тех случаях, когда добровольной вакцинации недостаточно для обеспечения коллективного иммунитета и защиты тех членов общества, у которых есть непереносимость вакцины.

"Следует вспомнить и то, что прививки от COVID-19 в большей части стран Европейского союза, а также в США, Израиле и так далее стали обязательными еще весной. В недавнем деле федеральный суд США уже не удовлетворил иск сотрудника о незаконном увольнении на основании отказа вакцинироваться от коронавируса", — отметила Некрасова.

Напомним, что Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, которых касается обязательная вакцинация от коронавируса. Речь идет обо всех педагогах, независимо от специализации заведения — яслей, детсадов, школ, профтехучилищ или вузов. Также приказ коснется работников центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. Под принудительную вакцинацию попадают и работники местных государственных администраций — областных, городских и районных.

Фокус ранее писал о том, что с 23 сентября все регионы Украины переведены в "желтую" зону карантина. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что ограничения "желтой" и "красной" зон не затронут учреждения, в которых персонал или посетители получили прививку от COVID-19.