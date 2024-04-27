Свиная почка спала жизнь: женщине пересадили орган во время уникальной операции

В последнее время сфера трансплантологии часто сталкивается с катастрофической нехваткой органов, в которых нуждаются пациенты. Именно это вынудило хирургов прибегнуть к генной модификации и животным органам для спасения жизни женщины.

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В NYU Langone Health была успешно проведена операция по пересадке механического сердечного насоса с генно-модифицированной свиной почкой, что стало первым подобной двойной операцией в истории медицины. Пациентка, Лиза Пизано из Нью-Джерси, страдала от тяжелой сердечной недостаточности и болезни почек в последней стадии, когда обычный диализ уже не мог эффективно справиться с болезнью. Традиционные варианты трансплантации не рассматривались из-за сложной истории болезни и острой нехватки донорских органов. Именно тогда на помощь пришли новые достижения технологий и врачебный профессионализм, пишет CNN.

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В ходе процедуры с помощью методов генного редактирования была модифицирована почка свиньи, благодаря чему она с меньшей вероятностью будет отторгнута иммунной системой человека. Такой подход, известный как ксенотрансплантация, рассматривается как жизненно важное решение проблемы нехватки органов в сфере пересадки. Примечательно, что операция также включала пересадку вилочковой железы свиньи — новое дополнение, направленное на повышение иммунной толерантности, стратегия, которая ранее не сочеталась с использованием механических сердечных насосов при трансплантации.

Важно

Остановили процесс отторжения. Ученые сделали трансплантацию органов более безопасной

Доктор Роберт Монтгомери, возглавлявший команду хирургов, отметил простоту редактирования генов, что, по его мнению, может привести к созданию более устойчивых методов производства органов, отказавшись от сложностей клонирования. Монтгомери подчеркнул, что этот менее интенсивный подход к редактированию генов может значительно облегчить нехватку органов. Несмотря на новаторский характер операции, восстановление Пизано будет проходить под пристальным наблюдением на предмет возможных осложнений, таких как отторжение органа или инфекция, и врачи надеются на положительный исход.

Прошедшая сложная, но столь необходимая, операция не только дает новую надежду тем, кто остро нуждается в трансплантации, но и прокладывает путь для будущих достижений в области интеграции биомеханических устройств и генетически модифицированных ксенотрансплантатов в сферу здравоохранения. Медицинское сообщество внимательно следит за развитием событий, ведь успех таких инновационных методов лечения может открыть новую эру в трансплантации органов, продлить жизнь и улучшить ее качество для множества пациентов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали датчик, который будет следить за пересаженными органами. Для многих пациентов переживших пересадку органов, главным страхом, не дающим спать по ночам, является его отторжение организмом, но ученые создали устройство, которое уберет эту тревогу.