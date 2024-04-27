Перша у світі вакцина від раку: вчені продовжують випробування перспективних ліків

Меланома є поширеним і небезпечним видом раку, який часто просто не помічають. Але тепер вчені взялися за розробку простого й ефективного способу знищення цього захворювання.

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У Великій Британії тривають клінічні випробування першої у світі "персоналізованої" мРНК-вакцини, спрямованої на боротьбу з меланомою — найсмертоноснішим видом раку шкіри. У цьому новому препараті, відомому як мРНК-4157 (V940), використовують ту саму революційну технологію, що й у популярній вакцині COVID-19, і наразі він проходить III фазу випробувань. Разоміз вакциною учасникам призначають пембролізумаб — препарат, що підвищує здатність імунної системи знищувати ракові клітини. Про спроби вчених здобути перемогу над цим смертельним захворюванням пише BBC.

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Стів Янг, 52-річний житель міста Стівенейдж, штат Гертс, став одним із найперших учасників після видалення меланоми з волосистої частини голови. Індивідуальний характер мРНК-4157 має вирішальне значення: вона підбирається відповідно до генетичного профілю пухлини пацієнта, спрямовуючи організм на виробництво білків, які націлені на ракові клітини й атакують їх. Докторка Гізер Шоу з Університетського коледжу Лондонської лікарні наголосила на потенціалі вакцини не тільки в боротьбі з меланомою, а й у випробуваннях інших видів раку, як-от рак легень, сечового міхура і нирок.

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Комбінація вакцини і ліків, розроблена компаніями Moderna і Merck Sharp & Dohme (MSD), доступна тільки в рамках клінічних випробувань у Великій Британії, аналогічні випробування проводяться в таких країнах, як Австралія. Мета цих міжнародних випробувань — підтвердити ефективність цього персоналізованого підходу і визначити його більш широке застосування. Наразі ведеться робота із залучення 60-70 пацієнтів із різних міст, які нещодавно перенесли хірургічне видалення меланоми високого ризику, для участі в цьому дослідженні.

Попередні результати перспективні. Дані II фази випробувань, опубліковані в грудні, засвідчили, що у пацієнтів із меланомою, які отримували одночасно вакцину і пембролізумаб, ризик рецидиву раку або смерті був значно нижчим, порівнюючи з тими, хто отримував тільки імунотерапію. Побічні ефекти, включно з втомою і незначною болючістю в місці ін'єкції, були загалом незначними, і доктор Шоу порівняла їх з ефектами від вакцин проти грипу або COVID. Ця нова терапія може стати передвісником нової ери в лікуванні раку, розроблена індивідуально для боротьби з конкретним раком кожного пацієнта, що стане маяком надії для тих, хто зіткнувся з цим складним захворюванням.

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