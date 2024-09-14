Вирок за статевою ознакою: вчені дізналися, що меланома розвивається по-різному у чоловіків і жінок

Раннє виявлення меланоми є ключовим моментом в успішності боротьби з небезпечним захворюванням. Однак нещодавні дослідження вчених показали, що діагностику варто проводити в різний час, залежно від статі, адже в когось вона розвивається набагато раніше.

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Нещодавнє дослідження вчених виявило явні відмінності в захворюваності на меланому між чоловіками і жінками, особливо щодо віку виникнення та анатомічного розподілу ракових пухлин. Ці результати можуть допомогти вчасно діагностувати цю небезпечну хворобу, залежно від статі, і врятувати не одну тисячу життів, пише News Medical.

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Автори дослідження, опублікованого в журналі Journal of Investigative Dermatology, яке було проведене під керівництвом Девіда К. Вайтмена з Медичного дослідницького інституту QIMR Berghofer і Університету Квінсленда, вивчили 40-річні дані про меланому в Квінсленді, Австралії, США та Шотландії — трьох регіонах з різною історичною частотою розвитку хвороби.

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Дослідження показало, що частота появи меланоми значно зросла як серед чоловіків, так і серед жінок у цих популяціях, хоча і з помітними відмінностями в тенденціях за ділянками тіла. Наприклад, у жінок частіше розвиваються меланоми на кінцівках, у той час як у чоловіків — на тулубі та в ділянці голови і шиї. Ця тенденція стає більш вираженою з віком, особливо щодо меланом на голові та шиї, які з віком неухильно збільшуються в обох статей.

Одним із найцікавіших висновків дослідження є виражена картина захворюваності на меланому залежно від статі протягом усього життя. Так, у жінок рівень захворюваності на меланому був вищим, ніж у чоловіків, приблизно до 45 років, після чого чоловіки перевершували їх за рівнем захворюваності, особливо починаючи з 65 років і старше. Ця відмінність також варіюється залежно від ділянки тіла: у жінок вищі показники захворюваності на меланому спостерігалися на нижніх і верхніх кінцівках у ранньому і середньому віці відповідно. Навпаки, у чоловіків на початку життя відзначалися вищі показники захворюваності на тулубі, голові та шиї, причому з віком ці показники зростали швидше, ніж у жінок.

Автори дослідження припускають, що ці відмінності можуть бути зумовлені не тільки контрастами в плані характеру перебування на сонці у чоловіків і жінок, а й потенційними біологічними відмінностями в розвитку меланом на різних ділянках тіла. Розуміння цих особливостей може дати цінні відомості про етіологію меланоми, що в перспективі дасть змогу розробити більш ефективні стратегії профілактики, що враховують особливості кожної статі, вважають автори.

Доктор Вайтмен наголосив на важливості розуміння механізмів, що впливають на ці тенденції, для поліпшення профілактики меланоми та боротьби з нею. Він зазначив, що інвазивні меланоми стають дедалі поширенішими і становлять серйозну проблему для громадської охорони здоров'я, що наголошує на необхідності проведення профілактичних заходів з урахуванням гендерної специфіки.

Це дослідження вказує, що на розвиток і прогресування меланоми впливає складна взаємодія екологічних, біологічних і, можливо, генетичних факторів. Воно також показує гостру необхідність постійного вивчення статевих відмінностей у сфері розвитку раку для більш цілеспрямованої профілактики та лікування.

Раніше Фокус показував приклад, на якому видно, що відбувається зі шкірою, якщо її не захищати від сонячних променів. Неправильний захист від сонця або його відсутність може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, її знебарвлення, включно з пігментними плямами, гіперпігментації, ластовиння і зморшок.

А також Фокус розповідав про те, на що слід звернути увагу під час самодіагностики захворювань шкіри. Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.