Приговор по половому признаку: ученые узнали, что меланома развивается по разному у мужчин и женщин

Раннее выявление меланомы является ключевым моментом в успешности борьбы с опасным заболеванием. Однако недавние исследования ученых показали, что диагностику стоит проводить в разное время, в зависимости от пола, ведь у кого-то она развивается гораздо раньше.

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Недавнее исследование ученых выявило явные различия в заболеваемости меланомой между мужчинами и женщинами, особенно в отношении возраста возникновения и анатомического распределения раковых опухолей. Эти результаты могут помочь вовремя диагностировать эту опасную болезнь, в зависимости от пола, и спасти не одну тысячу жизней, пишет News Medical.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Investigative Dermatology и проведенное под руководством Дэвида К. Уайтмена из Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer и Университета Квинсленда, изучили 40-летние данные о меланоме в Квинсленде, Австралии, США и Шотландии — трех регионах с разной исторической частотой развития болезни.

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Исследование показало, что частота появления меланомы значительно возросла как среди мужчин, так и среди женщин в этих популяциях, хотя и с заметными различиями в тенденциях по участкам тела. Например, у женщин чаще развиваются меланомы на конечностях, в то время как у мужчин — на туловище и в области головы и шеи. Эта тенденция становится более выраженной с возрастом, особенно в отношении меланом на голове и шее, которые с возрастом неуклонно увеличиваются у обоих полов.

Одним из наиболее интересных выводов исследования является выраженная картина заболеваемости меланомой в зависимости от пола на протяжении всей жизни. Так, у женщин уровень заболеваемости меланомой был выше, чем у мужчин, примерно до 45 лет, после чего мужчины превосходили их по уровню заболеваемости, особенно начиная с 65 лет и старше. Это различие также варьируется в зависимости от участка тела: у женщин более высокие показатели заболеваемости меланомой наблюдались на нижних и верхних конечностях в раннем и среднем возрасте соответственно. Напротив, у мужчин в начале жизни отмечались более высокие показатели заболеваемости на туловище, голове и шее, причем с возрастом эти показатели растли быстрее, чем у женщин.

Авторы исследования предполагают, что эти различия могут быть обусловлены не только контрастами в плане характера пребывания на солнце у мужчин и женщин, но и потенциальными биологическими различиями в развитии меланом на разных участках тела. Понимание этих особенностей может дать ценные сведения об этиологии меланомы, что в перспективе позволит разработать более эффективные стратегии профилактики, учитывающие особенности каждого пола, считают авторы.

Доктор Уайтмен отметил важность понимания механизмов, влияющих на эти тенденции, для улучшения профилактики меланомы и борьбы с ней. Он отметил, что инвазивные меланомы становятся все более распространенными и представляют собой серьезную проблему для общественного здравоохранения, что подчеркивает необходимость проведения профилактических мероприятий с учетом гендерной специфики.

Данное исследование указывает, что на развитие и прогрессирование меланомы влияет сложное взаимодействие экологических, биологических и, возможно, генетических факторов. Оно также показывает острую необходимость постоянного изучения половых различий в области развития рака для более целенаправленной профилактики и лечения.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.