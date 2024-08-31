На смену химиотерапии: ученые смогли превратить иммунную систему в оружие против рака

Современные методы лечения рака, хотя и позволяют людям бороться с этим непростым заболеванием, зачастую имеют ряд побочных эффектов. Однако в новом исследовании ученые выяснили, как можно заставить наши собственные клетки уничтожать болезнь, без сопутствующих осложнений.

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Ученые продвигаются в исследовании рака, раскрыв, как иммунная система организма естественным образом борется с раковыми клетками, что может помочь в будущих разработках эффективных новых методов борьбы с заболеванием. В эпицентре нового открытия оказались клетки, способные обнаруживать и атаковать не просто сам рак, но и белки, которые способствуют его развитию, пишет ScienceDaily.

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Недавнее исследование показало, что естественные клетки-киллеры, один из видов иммунных клеток, могут распознавать и атаковать белок под названием XPO1, который, как известно, способствует росту раковых опухолей. Это открытие может проложить путь к новым методам лечения рака, которые будут использовать иммунную систему организма более эффективно и с меньшим количеством побочных эффектов, чем традиционные методы, такие как химиотерапия, считают авторы.

Исследование, проведенное под руководством ученых из Саутгемптонского университета и опубликованное в журнале Science Advances, демонстрирует, как естественные клетки-киллеры могут быть активированы для более точного воздействия на раковые клетки. XPO1, белок, необходимый для нормального функционирования клеток, становится чрезмерно активным во многих видах рака, позволяя злокачественным клеткам размножаться.

Исследователи обнаружили, что пептид, полученный из белка XPO1, привлекает естественные клетки-киллеры, тем самым инициируя иммунный ответ против раковых клеток. Салим Хаку, профессор гепатологии Саутгемптонского университета и ведущий автор исследования, пояснил, что согласно прежним представлениям, клетки-киллеры атакуют раковые клетки случайным образом. Однако полученные результаты свидетельствуют о более целенаправленном подходе, что открывает перспективы для более безопасного лечения болезни с меньшим количеством побочных эффектов.

Он отметил, что у пациентов с активными клетками-киллерами и высоким уровнем XPO1 значительно выше выживаемость, особенно при агрессивных видах рака, таких как рак печени, средняя выживаемость при котором составляет всего 18 месяцев. Исследование не только выявило потенциал естественных клеток в лечении рака печени, но и предполагает более широкое применение для других видов онкологических заболеваний, таких как рак головы и шеи, рак эндометрия, мочевого пузыря и груди.

В настоящее время команда работает над созданием первой вакцины, использующей естественные клетки-киллеры для борьбы с раком, чтобы совершить революцию в лечении рака. Профессор Ральф Шиттенхельм из Университета Монаша, соавтор исследования, подчеркнул, что это открытие может изменить ход развития иммунотерапии. Исследование может привести к созданию персонализированных методов лечения рака, особенно для пациентов, которые не отвечают на традиционные методы лечения. Роль естественных клеток-киллеров в лечении рака — это быстро развивающаяся область, в которой появляется все больше доказательств, подтверждающих их эффективность.

Согласно последним статистическим данным Американского онкологического общества, достижения в области иммунотерапии способствовали неуклонному снижению уровня смертности от рака за последнее десятилетие. Интеграция терапии натуральными клетками-киллерами может потенциально ускорить эти положительные тенденции, давая надежду пациентам с ранее не поддававшимися лечению раковыми заболеваниями, считают ученые.

Ранее Фокус писал о потенциальном признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о прогнозах, по которым к 2050 году мир ждет онкологическое цунами. И это, как предупреждают эксперты, может подвергнуть испытаниям на устойчивость системы здравоохранения разных стран.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.