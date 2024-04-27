Первая в мире вакцина от рака: ученые продолжают испытание многообещающего лекарства

Меланома является распространенным и опасным видом рака, который часто попросту не замечают. Но теперь ученые взялись за разработку простого и эффективного способа уничтожения этого заболевания.

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В Великобритании продолжаются клинические испытания первой в мире "персонализированной" мРНК-вакцины, направленной на борьбу с меланомой — самым смертоносным видом рака кожи. В этом новом препарате, известном как мРНК-4157 (V940), используется та же революционная технология, что и в популярной вакцине COVID-19, и в настоящее время он проходит III фазу испытаний. Наряду с вакциной участникам назначается пембролизумаб — препарат, повышающий способность иммунной системы уничтожать раковые клетки. О попытках ученых одержать победу над этим смертельным заболеванием пишет BBC.

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Стив Янг, 52-летний житель города Стивенэйдж, штат Гертс, стал одним из самых первых участников после удаления меланомы с волосистой части головы. Индивидуальный характер мРНК-4157 имеет решающее значение: она подбирается в соответствии с генетическим профилем опухоли пациента, направляя организм на производство белков, которые нацелены на раковые клетки и атакуют их. Доктор Хизер Шоу из Университетского колледжа Лондонской больницы подчеркнула потенциал вакцины не только в борьбе с меланомой, но и в испытаниях других видов рака, таких как рак легких, мочевого пузыря и почек.

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Комбинация вакцины и лекарства, разработанная компаниями Moderna и Merck Sharp & Dohme (MSD), доступна только в рамках клинических испытаний в Великобритании, аналогичные испытания проводятся в таких странах, как Австралия. Цель этих международных испытаний — подтвердить эффективность этого персонализированного подхода и определить его более широкое применение. В настоящее время ведется работа по привлечению 60-70 пациентов из разных городов, которые недавно перенесли хирургическое удаление меланомы высокого риска, для участия в этом исследовании.

Предварительные результаты многообещающие. Данные II фазы испытаний, опубликованные в декабре, показали, что у пациентов с меланомой, получавших одновременно вакцину и пембролизумаб, риск рецидива рака или смерти был значительно ниже по сравнению с теми, кто получал только иммунотерапию. Побочные эффекты, включая усталость и незначительную болезненность в месте инъекции, были в целом незначительными, и доктор Шоу сравнила их с эффектами от вакцин против гриппа или COVID. Эта новая терапия может стать предвестником новой эры в лечении рака, разработанная индивидуально для борьбы с конкретным раком каждого пациента, что станет маяком надежды для тех, кто столкнулся с этим сложным заболеванием.

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