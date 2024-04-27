Підвищив стійкість до пухлин: учені з'ясували, що вітамін D захищає від раку

Нещодавня наукова робота вчених піднесла одразу кілька незвичайних відкриттів у сфері боротьби з раком. Вони з'ясували, що дует вітаміну D і певної бактерії підвищує наш імунітет до хвороби.

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Під час нещодавніх досліджень вченими були отримані нові дані про роль вітаміну D у протираковому імунітеті, продемонстровані на мишах. Спільні зусилля дослідників з Інституту Френсіса Кріка, Національного інституту раку та Ольборзького університету показали, що він посилює ріст певних кишкових бактерій, які, своєю чергою, зміцнюють стійкість до раку, пише Study Finds.

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Основне відкриття дослідження пов'язане з позитивним впливом збагаченої вітаміном D дієти на імунну реакцію мишей проти раку. Ці переваги зберігалися навіть після генетичних модифікацій, які пригнічували типові взаємодії вітаміну D в організмі. Дослідники визначили його дію на клітини кишечника, що призвело до збільшення кількості корисних бактерій, відомих як Bacteroides fragilis. Цей мікроб зіграв ключову роль у зміцненні імунітету мишей проти раку, хоча точні причини цього залишаються незрозумілими.

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Навіть коли миші, які перебувають на стандартній дієті, отримували добавки Bacteroides fragilis, вони також демонстрували підвищену стійкість до пухлин, чого не спостерігалося у мишей з дефіцитом вітаміну D. Цей висновок дав змогу вченим припустити потенційний шлях, яким він може впливати на протираковий імунітет через мікробіоту кишківника, і ця гіпотеза підтвердилася їхньою подальшою роботою. Всебічний аналіз даних про здоров'я 1,5 мільйона жителів Данії показав, що нижчий рівень вітаміну D пов'язаний з вищим ризиком розвитку раку, що підсилює аргументи на користь того, що він може відігравати певну роль в управлінні ризиком розвитку раку та підвищеній відповіді на лікування.

Проте перенесення цих результатів на здоров'я людини не таке просте. Каетано Рейс е Соуза та інші відомі вчені, які брали участь у дослідженні, наголошують на необхідності проведення додаткових досліджень для з'ясування механізмів впливу вітаміну D на мікробіом і протираковий імунітет. Вони можуть прокласти шлях до нових дієтичних коригувань і стратегій лікування, спрямованих на оптимізацію мікробіома для захисту від раку, вважають автори. У міру того, як наукове співтовариство заглиблюється в цю тему, потенціал дієтичного вітаміну D у профілактиці та лікуванні раку залишається багатообіцяючою галуззю досліджень, що заслуговує на подальше вивчення для підтвердження цих попередніх висновків, які можуть стати початком розробки дієвих методів боротьби з раком.

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