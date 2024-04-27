Підвищив стійкість до пухлин: учені з'ясували, що вітамін D захищає від раку
Нещодавня наукова робота вчених піднесла одразу кілька незвичайних відкриттів у сфері боротьби з раком. Вони з'ясували, що дует вітаміну D і певної бактерії підвищує наш імунітет до хвороби.
Під час нещодавніх досліджень вченими були отримані нові дані про роль вітаміну D у протираковому імунітеті, продемонстровані на мишах. Спільні зусилля дослідників з Інституту Френсіса Кріка, Національного інституту раку та Ольборзького університету показали, що він посилює ріст певних кишкових бактерій, які, своєю чергою, зміцнюють стійкість до раку, пише Study Finds.
У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!
Основне відкриття дослідження пов'язане з позитивним впливом збагаченої вітаміном D дієти на імунну реакцію мишей проти раку. Ці переваги зберігалися навіть після генетичних модифікацій, які пригнічували типові взаємодії вітаміну D в організмі. Дослідники визначили його дію на клітини кишечника, що призвело до збільшення кількості корисних бактерій, відомих як Bacteroides fragilis. Цей мікроб зіграв ключову роль у зміцненні імунітету мишей проти раку, хоча точні причини цього залишаються незрозумілими.
Навіть коли миші, які перебувають на стандартній дієті, отримували добавки Bacteroides fragilis, вони також демонстрували підвищену стійкість до пухлин, чого не спостерігалося у мишей з дефіцитом вітаміну D. Цей висновок дав змогу вченим припустити потенційний шлях, яким він може впливати на протираковий імунітет через мікробіоту кишківника, і ця гіпотеза підтвердилася їхньою подальшою роботою. Всебічний аналіз даних про здоров'я 1,5 мільйона жителів Данії показав, що нижчий рівень вітаміну D пов'язаний з вищим ризиком розвитку раку, що підсилює аргументи на користь того, що він може відігравати певну роль в управлінні ризиком розвитку раку та підвищеній відповіді на лікування.
Проте перенесення цих результатів на здоров'я людини не таке просте. Каетано Рейс е Соуза та інші відомі вчені, які брали участь у дослідженні, наголошують на необхідності проведення додаткових досліджень для з'ясування механізмів впливу вітаміну D на мікробіом і протираковий імунітет. Вони можуть прокласти шлях до нових дієтичних коригувань і стратегій лікування, спрямованих на оптимізацію мікробіома для захисту від раку, вважають автори. У міру того, як наукове співтовариство заглиблюється в цю тему, потенціал дієтичного вітаміну D у профілактиці та лікуванні раку залишається багатообіцяючою галуззю досліджень, що заслуговує на подальше вивчення для підтвердження цих попередніх висновків, які можуть стати початком розробки дієвих методів боротьби з раком.
Раніше Фокус писав про ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.
Нагадаємо про 8 овочів, які зміцнять здоров'я і допоможуть скинути вагу. Багато людей буквально живуть на вагах, забуваючи про життєво важливий баланс вуглеводів в організмі. На щастя, вчені та дієтологи поспішають нагадати найкращих кандидатів для здорового схуднення.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.