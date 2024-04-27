Повысил устойчивость к опухолям: ученые выяснили, что витамин D защищает от рака

Недавняя научная работа ученых преподнесла сразу несколько необычных открытий в области борьбы с раком. Они выяснили, что дуэт витамина D и определенной бактерии повышает наш иммунитет к болезни.

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В ходе недавних исследований учеными были получены новые данные о роли витамина D в противораковом иммунитете, продемонстрированные на мышах. Совместные усилия исследователей из Института Фрэнсиса Крика, Национального института рака и Ольборгского университета показали, что он усиливает рост определенных кишечных бактерий, которые, в свою очередь, укрепляют устойчивость к раку, пишет Study Finds.

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Основное открытие исследования связано с положительным влиянием обогащенной витамином D диеты на иммунную реакцию мышей против рака. Эти преимущества сохранялись даже после генетических модификаций, которые подавляли типичные взаимодействия витамина D в организме. Исследователи определили его действие на клетки кишечника, что привело к увеличению количества полезных бактерий, известных как Bacteroides fragilis. Этот микроб сыграл ключевую роль в укреплении иммунитета мышей против рака, хотя точные причины этого остаются неясными.

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Даже когда мыши, находящиеся на стандартной диете, получали добавки Bacteroides fragilis, они также демонстрировали повышенную устойчивость к опухолям, чего не наблюдалось у мышей с дефицитом витамина D. Этот вывод позволил ученым предположить потенциальный путь, по которому он может влиять на противораковый иммунитет через микробиоту кишечника, и эта гипотеза подтвердилась их дальнейшей работой. Всесторонний анализ данных о здоровье 1,5 миллиона жителей Дании показал, что более низкий уровень витамина D связан с более высоким риском развития рака, что усиливает аргументы в пользу того, что он может играть определенную роль в управлении риском развития рака и повышенном ответе на лечение.

Тем не менее, перенос этих результатов на здоровье человека не так прост. Каэтано Рейс е Соуза и другие известные ученые, участвовавшие в исследовании, подчеркивают необходимость проведения дополнительных исследований для выяснения механизмов влияния витамина D на микробиом и противораковый иммунитет. Они могут проложить путь к новым диетическим корректировкам и стратегиям лечения, направленным на оптимизацию микробиома для защиты от рака, считают авторы. По мере того как научное сообщество углубляется в эту тему, потенциал диетического витамина D в профилактике и лечении рака остается многообещающей областью исследований, заслуживающей дальнейшего изучения для подтверждения этих предварительных выводов, которые могут стать началом разработки действенных методов борьбы с раком.

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