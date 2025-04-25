Старейший из когда-либо найденных: открыт "адский муравей" возрастом 113 миллионов лет (фото)

Крошечное насекомое, окаменевшее в куске известняка, было найдено учеными в Бразилии и является старейшим известным образцом муравья, когда-либо идентифицированным исследователями. Предварительные данные указывают на то, что "адскому" муравью более 100 млн лет.

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Об этом пишет Science Alert.

По словам соавтора исследования, энтомолога Андерсона Лепеко из Музея зоологии Университета Сан-Паулу в Бразилии, окаменелость относится к вымершему подсемейству Haidomyrmecinae, также известному как "адские муравьи". Известно, что представители этого вида имеют вертикально сочлененные, похожие на косы мандибулы, используемые для прокалывания и прикалывания своей добычи.

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Ученые считают, что окаменелости относятся к недавно обнаруженному виду и его название — Vulcanidris cratensis. Фактически, этот новый вид ископаемого муравья представляет собой самую раннюю неоспоримую геологическую летопись муравьев. Что делает это открытие особенно интересным, так это то, что оно принадлежит вымершему "адскому муравью", известному своими странными хищническими адаптациями.

Исключительная ископаемая окаменелость Vulcanidris cratensis Фото: Anderson Lepeco

Муравьи являются одними из самых разнообразных и распространенных животных на Земле — сегодня известно более 13 800 видов из предполагаемого общего числа около 22 000. Большинство людей едва ли замечают муравьев под своими ногами, несмотря на то, что они буквально вездесущи на каждом континенте планеты.

Однако ни один из ныне живущих муравьев не похож на семейство адских муравьев. Представители этого вида примечательны своей богато украшенной архитектурой головы, которая также может включать в себя укрепленные металлом шипы, и расположением челюстей: вверх-вниз, а не из стороны в сторону, как у всех других муравьев, существующих сегодня.

Ископаемое, реконструированное с помощью компьютерной томографии Фото: Odair M. Meira

Эта группа в основном известна по образцам, сохранившимся в янтаре со всей Европы, Азии и Северной Америки, возраст которых составляет от 80 до 100 миллионов лет. V. cratensis, напротив, является замечательно хорошо сохранившейся окаменелостью из формации Крато Лагерштетте, типа ископаемого слоя, который производит исключительно подробные окаменелости.

По словам ученых, это делает новую окаменелость в некотором роде первым. Во-первых, это первый адский муравей, известный по ископаемому отпечатку скалы; во-вторых, это первый адский муравей, найденный на южноамериканском континенте. Все это предполагает, что адские муравьи были старше и более широко распространены, чем считалось ранее.

Детали анатомии головы Vulcanidris cratensis Фото: Current Biology

В ходе исследования ученые использовали микро-КТ-визуализацию для анализа окаменелости, вычленяя ее анатомические особенности из сплющенного отпечатка в известняке формации Крато. Результаты указывают на то, что новый вид, вероятно, наиболее тесно связан с видом адских муравьев Aquilomyrmex huangi возрастом 99 миллионов лет, найденных ранее в Мьянме.

Считается, что адские муравьи впервые появились где-то между поздним юрским и ранним меловым периодами, и адские муравьи потенциально представляют собой первую отделившуюся линию.

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