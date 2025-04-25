Найстаріший із коли-небудь знайдених: відкрито "пекельну мураху" віком 113 мільйонів років (фото)

Крихітна комаха, скам'яніла в шматку вапняку, була знайдена вченими в Бразилії та є найстарішим відомим зразком мурашки, коли-небудь ідентифікованим дослідниками. Попередні дані вказують на те, що "пекельній" мурашці понад 100 млн років.

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Про це пише Science Alert.

За словами співавтора дослідження, ентомолога Андерсона Лепеко з Музею зоології Університету Сан-Паулу в Бразилії, скам'янілість належить до вимерлої підродини Haidomyrmecinae, також відомої як "пекельні мурахи". Відомо, що представники цього виду мають вертикально зчленовані, схожі на коси мандибули, які використовуються для проколювання і приколювання своєї здобичі.

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Вчені вважають, що скам'янілості належать до нещодавно виявленого виду і його назва — Vulcanidris cratensis. Фактично, цей новий вид викопної мурашки являє собою найбільш ранній незаперечний геологічний літопис мурах. Що робить це відкриття особливо цікавим, так це те, що воно належить вимерлій "пекельній мурашці", відомій своїми дивними хижацькими адаптаціями.

Виняткова викопна скам'янілість Vulcanidris cratensis Фото: Anderson Lepeco

Мурахи є одними з найрізноманітніших і найпоширеніших тварин на Землі — сьогодні відомо понад 13 800 видів з передбачуваного загального числа близько 22 000. Більшість людей навряд чи помічають мурах під своїми ногами, попри те, що вони буквально всюдисущі на кожному континенті планети.

Однак жодна з нині живих мурах не схожа на сімейство пекельних мурах. Представники цього виду примітні своєю багато прикрашеною архітектурою голови, яка також може містити у собі укріплені металом шипи, і розташуванням щелеп: вгору-вниз, а не з боку в бік, як у всіх інших мурашок, що існують сьогодні.

Викопне, реконструйоване за допомогою комп'ютерної томографії Фото: Odair M. Meira

Ця група в основному відома за зразками, що збереглися в бурштині з усієї Європи, Азії та Північної Америки, вік яких становить від 80 до 100 мільйонів років. V. cratensis, навпаки, є чудово добре збереженою скам'янілістю з формації Крато Лагерштетте, типу викопного шару, який продукує винятково докладні скам'янілості.

За словами вчених, це робить нову скам'янілість певною мірою першою. По-перше, це перша пекельна мураха, відома за викопним відбитком скелі; по-друге, це перша пекельна мураха, знайдена на південноамериканському континенті. Усе це свідчить про те, що пекельні мурахи були старшими й більш широко поширеними, ніж вважалося раніше.

Деталі анатомії голови Vulcanidris cratensis Фото: Current Biology

Під час дослідження вчені використовували мікро-КТ-візуалізацію для аналізу скам'янілості, виокремлюючи її анатомічні особливості зі сплющеного відбитка у вапняку формації Крато. Результати вказують на те, що новий вид, імовірно, найтісніше пов'язаний із видом пекельних мурах Aquilomyrmex huangi віком 99 мільйонів років, знайдених раніше в М'янмі.

Вважається, що пекельні мурахи вперше з'явилися десь між пізнім юрським і раннім крейдяним періодами, і пекельні мурахи потенційно являють собою першу відокремлену лінію.

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