Тільки люди з високим IQ зможуть відповісти, куди вказує стрілка, за 10 секунд (фото)

Оптичні головоломки можуть бути складними та викликати труднощі, але вони чудово допомагають тренувати мозок. Розв'язання таких завдань дає змогу переключити увагу, розслабитися і поглянути на речі з нового, нестандартного погляду.

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Наукові оптичні ілюзії продовжують дивувати користувачів мережі, демонструючи, як наш мозок сприймає візуальну інформацію. Одним із таких цікавих прикладів є ілюзія заломлення, представлена на сайті optics4kids.org.

Подібні головоломки і завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж ви думаєте.

На зображенні показано скляну склянку, наполовину наповнену водою. За ним знаходиться аркуш паперу із зображенням двох стрілок. Завдання глядача — визначити напрямок стрілок усього за 10 секунд.

Визначте напрямок стрілок усього за 10 секунд Фото: optic4kids

На перший погляд, може здатися, що вони вказують у різні боки, однак при уважному спостереженні стає зрозуміло, що обидві спрямовані однаково. Цей ефект зумовлений заломленням світла.

Він виникає, коли світло проходить через воду, скло або повітря з різною щільністю. Це явище призводить до спотвореного сприйняття об'єктів, створюючи ефект зміщення, збільшення або навіть повної зміни їхньої форми.

Подібні оптичні ілюзії не лише розважають, а й допомагають краще зрозуміти закони фізики, особливо властивості світла та його взаємодію з навколишнім середовищем. Вони демонструють, як наш мозок інтерпретує зорові образи та чому інколи ми можемо бути обмануті власними очима.

Чи змогли ви визначити напрямок? Дізнаймося правильну відповідь.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: optic4kids

Якщо уважно поспостерігати, як вода наливається в склянку, то видно, що обидва вони позначені в одному й тому ж напрямку. Це явище називається ілюзією рефракції.

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити "особливу" жабу за 20 секунд?

Раніше Фокус писав, що нова візуальна головоломка із зображеннями зебр ставить користувачів соцмереж у глухий кут. На зображенні зображені тварини, кожна з яких, на перший погляд, виглядає абсолютно однаково. Однак серед них прихована одна зебра, яка відрізняється від інших невеликим, але помітним при пильному погляді, нюансом.

Також стало відомо, що у людей орлиний зір, якщо вони зможуть знайти одну-єдину відмінність на картинці з рибами. Нова візуальна головоломка допоможе людям перевірити свою спостережливість.