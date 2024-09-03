Донька Камалії потрапила в лікарню зі серйозними травмами (фото)

11-річну Мірабеллу з переломами госпіталізували до дитячої лікарні "Охматдит".

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11-річну доньку співачки Камалії та пакистанського бізнесмена Захура госпіталізували в лікарню. Про це у себе на сторінці в Інстаграм повідомила співачка.

Мова йде про одну з двійнят співачки, Мірабеллу. Як виявилося, дівчинка впала з електросамоката і отримала важкі травми — переломи зі зміщенням. Одразу ж доньку співачки госпіталізували в дитячу лікарню "Охматдит".

Зокрема, на відео можна побачити, що дівчинка травмувала праву руку. На фото і відео Мірабелла лежить на лікарняному ліжку з гіпсом на одній руці і катетером в іншій руці. Поряд з нею лежить мама Камалія.

Після того, що трапилося з донькою, співачка Камалія також звернулася до всіх батьків і закликала бути уважнішим до дітей, які катаються на електросамокаті. За її словами, ці пристрої тільки здаються безпечними, а насправді несуть серйозну загрозу життю та здоров’ю.

Зауважимо, що Камалія має двох доньок двійнят — Арабеллу та Мірабеллу. Дівчатка народилися у 2013 році.

Нагадаємо, раніше ми писали, Камалія зізналася, чому передумала вступати до лав ЗСУ.

Крім цього, Фокус писав, що Камалія розповіла, як пережила клінічну смерть та поборола онкологію.