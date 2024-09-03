Дочь Камалии попала в больницу с серьезными травмами (фото)

11-летнюю Мирабеллу с переломами госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".

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11-летнюю дочь певицы Камалии и пакистанского бизнесмена Захура госпитализировали в больницу. Об этом у себя на странице в Инстаграм сообщила певица.

Речь идет об одной из двойняшек певицы, Мирабелле. Как оказалось, девочка упала с электросамоката и получила тяжелые травмы — переломы со смещением. Сразу же дочь певицы госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".

В частности, на видео можно увидеть, что девочка травмировала правую руку. На фото и видео Мирабелла лежит на больничной койке с гипсом на одной руке и катетером в другой руке. Рядом с ней лежит мама Камалия.

После того, что случилось с дочкой, певица Камалия также обратилась ко всем родителям и призвала быть внимательнее к детям, которые катаются на электросамокате. По ее словам, эти устройства только кажутся безопасными, а на самом деле несут серьезную угрозу жизни и здоровью.

Заметим, что Камалия имеет двух дочерей двойняшек — Арабеллу и Мирабеллу. Девочки родились в 2013 году.

Напомним, ранее мы писали, Камалия призналась, почему передумала вступать в ряды ВСУ.

Кроме этого, Фокус писал, что Камалия рассказала, как пережила клиническую смерть и поборола онкологию.