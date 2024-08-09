Винні не тендітні кістки: учені розповіли про хворобу, що підвищує ризик переломів

Багато хто з нас хоча б раз у житті відчув на собі всю тяжкість переломів, які позбавляють нас можливості нормально функціонувати. Однак для певної категорії людей такі ситуації стають буденною реальністю, що перетворює їхнє життя на пекло.

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Цукровий діабет 2-го типу (ЦД2) вражає безліч органів у нашому організмі, призводячи до серйозних і різних ускладнень, включно з нирковою недостатністю, серцево-судинними захворюваннями, пошкодженням нервів і підвищеним ризиком переломів. Нещодавнє дослідження показало, що хоча люди з ЦД2 часто мають вищу мінеральну щільність кісткової тканини (МЩК), вони, хоч як це парадоксально, схильні до більшого ризику переломів кісток через погіршення їхньої якості, пише News Medical.

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Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open, в якому взяли участь 3008 жінок у віці від 75 до 80 років, показало, що люди з ЦД2 мали вищу МЩК у тазостегновому суглобі та поперековому відділі хребта. Однак мікроархітектура їхніх кісток була слабшою, що робило їх більш сприйнятливими до переломів.

Ймовірно, це незвичайне явище пов'язане з такими чинниками, як накопичення кінцевих продуктів глікування, зниження обігу кісткової тканини і зміна жирових відкладень у кістковому мозку, які негативно впливають на міцність кісток.

Крім здоров'я кісток, дослідження показало, що у жінок із ЦД2 помітно погіршилася фізична функція. У них була слабша сила хвата, повільніша швидкість ходьби і їм було потрібно більше часу, щоб почати рух, як порівняти з їхніми ровесницями, які не страждають на діабет. Тривале лікування інсуліном ще більше посилювало ці фізичні недоліки, незважаючи на вищий рівень МЩК, що спостерігався в цій групі.

У дослідженні також зазначається, що поганий глікемічний контроль за ЦД2 підвищує ризик смертності та переломів, особливо переломів стегна. Жінки з найвищим рівнем глікованого гемоглобіну (HbA1C), що свідчить про поганий контроль рівня цукру в крові, мали значно вищий ризик переломів, навіть після виправлення на інші чинники ризику, як-от вік та маса тіла.

Діабет чинить значний вплив на весь наш організм, до того ж ускладнення виходять за межі обміну глюкози і включають ослаблення структури кісток і погіршення фізичної функції тіла.

Комплексне і своєчасне лікування ЦД2 має вирішальне значення для зниження цих ризиків і запобігання прогресуванню ускладнень з боку різних уражених органів.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.