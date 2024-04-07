Поселення на Марсі та Місяці: Маск розповів, як відправить людство на інші планети (відео)

Земля контактуватиме з колоніями на Марсі та Місяці за допомогою надшвидкісного інтернету. На інших планетах люди ховатимуться в будинках-юртах і виживатимуть самостійно, без підтримки землян.

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Планета Марс — ідеальне місце у Сонячній системі, куди може перебратись частина людства до Третьої світової війни. Для цього туди потрібно перевезти достатню кількість людей та певні обсяги вантажів з усіма необхідними речами. На Марсі, а також на Місяці, протягом найближчих років з'являться колонії, в яких проживатиме 1 млн землян. 6 квітня підприємець Ілон Маск поділився ідеями та планами щодо колонізації Сонячної системи. Презентацію Маска транслювала його компанія Space X у соцмережі X (Twitter).

Маск наголосив, що, звичайно, не хотів би, щоб з Землею сталось щось погане. Однак визнав, що може відбутись щось "неочікуване". Тому, згідно з його планом, колонія на Марсі повинна якнайшвидше стати здатною на самостійне проживання.

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"Є певні речі, які можуть бути поза нашим контролем. Тому ми хочемо зробити так, щоб Марс був самоокупною цивілізацією якомога швидше", — сказав він.

Під час презентації підприємець показав кораблі, які будує компанія Space X. Перед ним на майданчику зібрались кілька сотень людей, які схвальними вигуками зустрічали його виступ. Маск показав, як виглядатимуть майбутні колонії на Марсі та Місяці. На відео промайнули будиночки, схожі на юрти, згруповані на відстані кількох сотень метрів від космодрому.

Ідеї Маска - проєкт колонії на Марсі Фото: Скриншот Ідеї Маска - проєкт колонії на Місяці Фото: Скриншот

Основні тези Ілона Маска:

протягом найближчих 20 років будуть готові кораблі Starship, які долетять до планет для колонізації;

у 2025 році Starship здійснить успішний старт та приземлення;

найближчий план SpaceX — відправити Starship на Місяць;

в колонізації Марсу та Місяця візьмуть участь близько 1 млн землян;

на Марс та Місяць переправлять мільйони тонн вантажів.

Також під час презентації концепції колонізації Марсу та Місяця Маск анонсував прокладання надшвидкої лінії Інтернет-зв'язку з Землею і розповів, як виглядатиме і як функціонуватиме Sustaining City.

Ідеї Маска — деталі

Зазначимо, раніше Фокус описував деталі космічного корабля Starship, над яким працюють в Space X. Корабель має складатись з двох частин: ракети-носія Super Heavy і власне Starship. Загальна висота конструкції — 122 м, при чому корисна частина — 50 м. Загальна кількість двигунів Raptor — 39 шт.: 33 — для нижньої частини, шість — для верхньої. Очікується, що він буде цілком готовий до космічних подорожей вже за п'ять років.

14 березня стало відомо про наслідки тестового запуску корабля. З'ясувалось, що він відірвався від Землі і вийшов на орбіту, на якій пробув 50 хв. Негаразди почались під час приземлення: корабель зруйнувався при входженні в атмосферу.

Крім того, Маск час від часу реагує на інші події у світі, зокрема — на російсько-українську війну. Зокрема, 31 березня 2024 року він заявив, що Росія продовжить воювати з Україною і може окупувати територію аж до Дніпра. Також бізнесмен пояснив, чому президент РФ Володимир Путін продовжує війну: на його думку, на нього начебто тисне оточення.