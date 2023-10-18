Коли страхові сказали "ні": чому астронавти "Аполлона-11" роздали тонни автографів, а потім ховали їх

Перед історичною місією "Аполлон-11" астронавти зіткнулися зі страховою дилемою, не схожою на жодну іншу. Однак завдяки креативному підходу та геніальному рішенню, вони вийшли переможцями.

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У 1960-х роках страхування астронавтів для їхніх небезпечних космічних місій було нелегкою справою. Тоді космічні дослідження вважалися незвіданою територією, і страхові компанії не наважувалися брати на себе такий ризик, пише Big Think.

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Уявіть, що ви працюєте в офісі компанії зі страхування життя, і одного дня до вас заходить Ніл Армстронг і представляється астронавтом. Ви приголомшені. Ваша робота полягає в оцінці ризиків, але як можна розрахувати ризик висадки на Місяць?

На той час космічні місії були рідкісними, і експертам зі страхування, відомим як актуарії, було важко кількісно оцінити пов'язані з ними небезпеки. Ніл Армстронг, який, як відомо, ступив на Місяць під час місії "Аполлон-11", вважав, що має 90% шансів вижити.

Однак ніхто не міг надати конкретних гарантій. Протягом десятиліття, що передувало "Аполлону-11", майже половина всіх запусків ракет закінчилася невдачею. Навіть такі відомі страховики, як Lloyd's of London, відмовилися застрахувати перших американських астронавтів, відомих як "Меркуріанська сімка".

Mercury Seven Фото: Вікіпедія

Що ж робив екіпаж "Аполлона-11", до якого входили Ніл Армстронг, Базз Олдрін і Майкл Коллінз?

Їм потрібно було утримувати сім'ї, а їхніх зарплат не вистачало, щоб забезпечити своє фінансове майбутнє на випадок найгіршого. Вони не могли знайти доступне страхування життя, а страховка NASA не включала власне космічний політ. Деякі страховики пропонували страховку, але її вартість була непомірно високою, а виплати не змогли б адекватно підтримати їхні сім'ї.

У цій скрутній ситуації астронавти вдалися до креативного рішення — вони підписали сотні автографів, відомих як "страхові поліси". Ці автографи вони передавали друзям, які надсилали їх своїм сім'ям. Якщо астронавти не повернулися б із Місяця, їхні сім'ї могли продати ці автографи як страховку.

Як зазначив історик космонавтики Роберт Перлман, на ці автографи був попит, і вони могли фінансувати щоденні потреби їхніх родин, включаючи навчання дітей у коледжі. Це був чудовий і нетрадиційний спосіб забезпечити майбутнє своїх рідних.

Залишені на смерть

Дивно, але найнебезпечнішою частиною місії "Аполлона-11" був не політ на Місяць, а зворотний шлях. Майкл Коллінз, який перебував на орбіті в командному модулі, зіткнувся з непростим завданням стикування з місячним модулем.

Існували також побоювання щодо збоїв у роботі комп'ютерів, відмов двигунів і навіть ризику загоряння скафандрів астронавтів через взаємодію місячного пилу з киснем у модулі.

Враховуючи ці величезні ризики, науковці провели ретельне планування та підготовку до найгіршого сценарію. Однак насправді плану "Б" не існувало. Якби щось пішло не так, виправити це було б неможливо, і всі учасники проєкту усвідомлювали цю сувору реальність.

Як сказав Крістофер Кляйн: "За найгіршого сценарію, NASA планувало припинити зв'язок з [екіпажем "Аполлона-11"], залишивши їх або без кисню, або без жодного зв'язку із Землею".

Вільяму Сейфайру, автору промов Білого дому, доручили підготувати промову для президента Річарда Ніксона на випадок трагедії. На щастя, промова так і не знадобилася, але вона залишилася зворушливою і пронизливою частиною історії.

Вона завершувалася словами: "Бо кожна людина, яка дивитиметься на Місяць у прийдешні ночі, знатиме, що є якийсь куточок іншого світу, який назавжди залишиться людством".

Ці слова викликали глибокий резонанс, оскільки вони показували колективне досягнення місії "Аполлон-11" 1969 року. Це був не лише тріумф людського духу, але й свідчення неймовірної мужності, яку проявили астронавти, коли жодна страхова компанія не захотіла навіть торкнутися цієї ідеї.

Місія "Аполлон-11" стала святом людського інтелекту та незламного духу дослідження, розширивши межі того, що ми вважали можливим.

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