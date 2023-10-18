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Технологии и наука

Когда страховые сказали "нет": почему первые астронавты раздали тонны автографов, а потом прятали их

Астронавты Apollo 11, Космическое страхование, Риски лунной миссии, Автографы Нила Армстронга, История освоения космоса, История освоения космоса
Фото: NASA / collage by Big Think | Слева: Базз Олдрин спускается по лестнице лунохода. Справа: Страховой полис Базза Олдрина на "Аполлон-11", датированный 20 июля 1969 года и подписанный Нилом Армстронгом, Майклом Коллинзом и Баззом Олдрином

Перед исторической миссией "Аполлон-11" астронавты столкнулись со страховой дилеммой, не похожей ни на одну другую. Однако благодаря креативному подходу и гениальному решению, они вышли победителями.

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В 1960-х годах страхование астронавтов для их опасных космических миссий было нелегким делом. Тогда космические исследования считались неизведанной территорией, и страховые компании не решались брать на себя такой риск, пишет Big Think.

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Представьте, что вы работаете в офисе компании по страхованию жизни, и однажды к вам заходит Нил Армстронг и представляется астронавтом. Вы ошеломлены. Ваша работа заключается в оценке рисков, но как можно рассчитать риск высадки на Луну?

В то время космические миссии были редкими, и экспертам по страхованию, известным как актуарии, было трудно количественно оценить связанные с ними опасности. Нил Армстронг, который, как известно, ступил на Луну во время миссии "Аполлон-11", считал, что имеет 90% шансов выжить.

Однако никто не мог предоставить конкретных гарантий. В течение десятилетия, предшествовавшего "Аполлону-11", почти половина всех запусков ракет закончилась неудачей. Даже такие известные страховщики, как Lloyd's of London, отказались застраховать первых американских астронавтов, известных как "Меркурианская семерка".

Астронавты Apollo 11, Космическое страхование, Риски лунной миссии, Автографы Нила Армстронга, История освоения космоса, История освоения космоса Fullscreen
Mercury Seven
Фото: Википедия

Что же делал экипаж "Аполлона-11", в который входили Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз?

Им нужно было содержать семьи, а их зарплат не хватало, чтобы обеспечить свое финансовое будущее на случай худшего. Они не могли найти доступное страхование жизни, а страховка NASA не включала собственно космический полет. Некоторые страховщики предлагали страховку, но ее стоимость была непомерно высокой, а выплаты не смогли бы адекватно поддержать их семьи.

В этой затруднительной ситуации астронавты прибегли к креативному решению — они подписали сотни автографов, известных как "страховые полисы". Эти автографы они передавали друзьям, которые отправляли их своим семьям. Если астронавты не вернулись бы с Луны, их семьи могли продать эти автографы в качестве страховки.

Как отметил историк космонавтики Роберт Перлман, на эти автографы был спрос, и они могли финансировать ежедневные потребности их семей, включая обучение детей в колледже. Это был отличный и нетрадиционный способ обеспечить будущее своих родных.

Оставленные на смерть

Удивительно, но самой опасной частью миссии "Аполлона-11" был не полет на Луну, а обратный путь. Майкл Коллинз, находившийся на орбите в командном модуле, столкнулся с непростой задачей стыковки с лунным модулем.

Существовали также опасения относительно сбоев в работе компьютеров, отказов двигателей и даже риска возгорания скафандров астронавтов из-за взаимодействия лунной пыли с кислородом в модуле.

Учитывая эти огромные риски, ученые провели тщательное планирование и подготовку к худшему сценарию. Однако на самом деле плана "Б" не существовало. Если бы что-то пошло не так, исправить это было бы невозможно, и все участники проекта осознавали эту суровую реальность.

Как сказал Кристофер Кляйн: "При худшем сценарии, NASA планировало прекратить связь с [экипажем "Аполлона-11"], оставив их либо без кислорода, либо без всякой связи с Землей".

Уильяму Сейфайру, автору речей Белого дома, поручили подготовить речь для президента Ричарда Никсона на случай трагедии. К счастью, речь так и не понадобилась, но она осталась трогательной и пронзительной частью истории.

Она завершалась словами: "Потому что каждый человек, что будет смотреть на Луну в грядущие ночи, будет знать, что есть какой-то уголок другого мира, который навсегда останется человечеством".

Эти слова вызвали глубокий резонанс, поскольку они показывали коллективное достижение миссии "Аполлон-11" 1969 года. Это был не только триумф человеческого духа, но и свидетельство невероятного мужества, которое проявили астронавты, когда ни одна страховая компания не захотела даже коснуться этой идеи.

Миссия "Аполлон-11" стала праздником человеческого интеллекта и несокрушимого духа исследования, расширив границы того, что мы считали возможным.

Подробнее о том, какие троянские астероиды Юпитера будет изучать аппарат NASA, а также о том, что во время полета он сделал потрясающий снимок Земли из космоса, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о еще одном астероиде под названием (16) Психея, который считается самым ценным камнем в Солнечной системе. Кстати, 13 октября NASA отправило на его исследование свой космический аппарат под названием "Психея".