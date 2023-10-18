Когда страховые сказали "нет": почему первые астронавты раздали тонны автографов, а потом прятали их

Перед исторической миссией "Аполлон-11" астронавты столкнулись со страховой дилеммой, не похожей ни на одну другую. Однако благодаря креативному подходу и гениальному решению, они вышли победителями.

Related video

В 1960-х годах страхование астронавтов для их опасных космических миссий было нелегким делом. Тогда космические исследования считались неизведанной территорией, и страховые компании не решались брать на себя такой риск, пишет Big Think.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Представьте, что вы работаете в офисе компании по страхованию жизни, и однажды к вам заходит Нил Армстронг и представляется астронавтом. Вы ошеломлены. Ваша работа заключается в оценке рисков, но как можно рассчитать риск высадки на Луну?

В то время космические миссии были редкими, и экспертам по страхованию, известным как актуарии, было трудно количественно оценить связанные с ними опасности. Нил Армстронг, который, как известно, ступил на Луну во время миссии "Аполлон-11", считал, что имеет 90% шансов выжить.

Однако никто не мог предоставить конкретных гарантий. В течение десятилетия, предшествовавшего "Аполлону-11", почти половина всех запусков ракет закончилась неудачей. Даже такие известные страховщики, как Lloyd's of London, отказались застраховать первых американских астронавтов, известных как "Меркурианская семерка".

Mercury Seven Фото: Википедия

Что же делал экипаж "Аполлона-11", в который входили Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз?

Им нужно было содержать семьи, а их зарплат не хватало, чтобы обеспечить свое финансовое будущее на случай худшего. Они не могли найти доступное страхование жизни, а страховка NASA не включала собственно космический полет. Некоторые страховщики предлагали страховку, но ее стоимость была непомерно высокой, а выплаты не смогли бы адекватно поддержать их семьи.

В этой затруднительной ситуации астронавты прибегли к креативному решению — они подписали сотни автографов, известных как "страховые полисы". Эти автографы они передавали друзьям, которые отправляли их своим семьям. Если астронавты не вернулись бы с Луны, их семьи могли продать эти автографы в качестве страховки.

Как отметил историк космонавтики Роберт Перлман, на эти автографы был спрос, и они могли финансировать ежедневные потребности их семей, включая обучение детей в колледже. Это был отличный и нетрадиционный способ обеспечить будущее своих родных.

Оставленные на смерть

Удивительно, но самой опасной частью миссии "Аполлона-11" был не полет на Луну, а обратный путь. Майкл Коллинз, находившийся на орбите в командном модуле, столкнулся с непростой задачей стыковки с лунным модулем.

Существовали также опасения относительно сбоев в работе компьютеров, отказов двигателей и даже риска возгорания скафандров астронавтов из-за взаимодействия лунной пыли с кислородом в модуле.

Учитывая эти огромные риски, ученые провели тщательное планирование и подготовку к худшему сценарию. Однако на самом деле плана "Б" не существовало. Если бы что-то пошло не так, исправить это было бы невозможно, и все участники проекта осознавали эту суровую реальность.

Как сказал Кристофер Кляйн: "При худшем сценарии, NASA планировало прекратить связь с [экипажем "Аполлона-11"], оставив их либо без кислорода, либо без всякой связи с Землей".

Уильяму Сейфайру, автору речей Белого дома, поручили подготовить речь для президента Ричарда Никсона на случай трагедии. К счастью, речь так и не понадобилась, но она осталась трогательной и пронзительной частью истории.

Она завершалась словами: "Потому что каждый человек, что будет смотреть на Луну в грядущие ночи, будет знать, что есть какой-то уголок другого мира, который навсегда останется человечеством".

Эти слова вызвали глубокий резонанс, поскольку они показывали коллективное достижение миссии "Аполлон-11" 1969 года. Это был не только триумф человеческого духа, но и свидетельство невероятного мужества, которое проявили астронавты, когда ни одна страховая компания не захотела даже коснуться этой идеи.

Миссия "Аполлон-11" стала праздником человеческого интеллекта и несокрушимого духа исследования, расширив границы того, что мы считали возможным.

Подробнее о том, какие троянские астероиды Юпитера будет изучать аппарат NASA, а также о том, что во время полета он сделал потрясающий снимок Земли из космоса, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о еще одном астероиде под названием (16) Психея, который считается самым ценным камнем в Солнечной системе. Кстати, 13 октября NASA отправило на его исследование свой космический аппарат под названием "Психея".