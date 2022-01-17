Космическая анемия. Обнаружена серьезная угроза для здоровья космонавтов

Сделанное открытие может поставить крест на длительных космических миссиях, а также колонизации Луны и Марса.

У космонавтов, которые проводят долгое время в космосе, развивается "космическая анемия", согласно новому исследованию. Об этом сообщает Futurism.

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По словам авторов работы, опубликованной в журнале Nature, в какой-то момент тела астронавтов начинают разрушать собственную кровь с очень большой скоростью. Но самое опасное в том, что этот процесс не прекращается после возвращения на Землю. Открытие может иметь серьезные последствия для будущих полетов на Марс и дальше.

"Так как человечество планирует колонизировать другие планеты, понимание последствия долгосрочных космических путешествий для здоровья имеет решающее значение. Анемия у космонавтов обнаруживалась с момента первых космических миссий, но механизмы ее развития оставались неизвестными", – говорят авторы исследования из Оттавского университета.

Космическая анемия – это всего одна проблема из целого списка, с которым сталкиваются астронавты. Сюда входят психологические проблемы, космическое излучение, снижение плотности костей у астронавтов из-за низкой гравитации, что также может быть связано с "космической анемией".

По словам ученых, речь идет о гемолизе – разрушении эритроцитов с высвобождением содержащегося в них гемоглобина, несущего кислород. Исследование показывает, что гемолиз наблюдается в четыре частях человеческого тела: костном мозге, кровеносных сосудах, печени и селезенке.

Один из авторов исследования Гай Трудель считает, что самыми проблемными частями являются костный мозг и селезенка. Почему такие изменения происходят в телах космонавтов пока не совсем понятно.

"Гемолиз вызывает анемию у космонавтов, но что вызывает гемолиз еще предстоит выяснить. Существует огромный пробел в понимании влияния длительных миссий на здоровье человека, например, миссий на Луну или Марс", – подытожил Трудель.