Салат на допомогу. Учені вважають, що вирішили одну з проблем подорожей у далекий космос

На допомогу астронавтам може прийти генно-модифікована рослина.

Мікрогравітація є серйозною загрозою астронавтам під час тривалої подорожі в космосі. Щільність кісток знижує та збільшує ризик переломів. Учені з Каліфорнійського університету в Девісі вважають, що знайшли спосіб зберегти здоров'я астронавтів за допомогою генетично модифікованого салату, повідомляє Daily Mail.

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Учені створили генетично змінений салат, який може створювати гормон для стимуляції зміцнення кісток. Він за смаком нагадуватиме свій природний аналог і його можна буде вирощувати в космосі.

Сьогодні вже відомо, що астронавти в космосі страждають від остеопенії — хвороби, що призводить до втрати щільності кісток. У NASA стверджують, що кістки астронавтів стають слабкими через втрату кісткової маси. Це негативний наслідок тривалого перебування у космосі.

Попередні дослідження показали, що астронавти, які знаходяться на МКС, можуть втрачати здебільшого від 1% до 2% кісткової маси на місяць. Але на орбітальній станції вони знаходяться не довше, ніж півроку.

Але, з огляду на плановані NASA польоти на Марс уже в наступному десятилітті, варто замислитися над цією проблемою серйозніше, кажуть вчені. Подорож на Марс триватиме щонайменше 3 роки і кістки астронавтів можуть сильно постраждати під час польоту.

[ + – ] Учені вважають, що такий салат можна буде вирощувати не лише під час подорожі на Марс, а й на планеті Фото: Daily Mail

Деякі експерти пропонують, щоб астронавти вживали спеціальні ліки, які містять гормон, що сприяє зміцненню кісток. Але таку велику кількість ліків навряд чи зможуть взяти на борт астронавти під час польоту на Марс.

Щоб все ж таки приймати необхідний для кісток фермент під час космічної подорожі, учені створили генетично модифікований салат. Він містить потрібну корисну речовину і його можна буде вирощувати в космосі.

"Астронавти зможуть взяти на борт корабля генетично модифіковане насіння у великій кількості, адже воно не займає багато місця", — говорить Сомен Нанді з Каліфорнійського університету в Девісі.

[ + – ] Учені вважають, що астронавтам потрібно буде з'їдати на день 380 г салату. Качан салату важить приблизно 300 грамів Фото: wikipedia

За словами вчених, астронавтам потрібно буде вживати приблизно 380 грамів салату на день, щоб підтримувати кістки в нормальному стані. Для порівняння, стандартний качан салату важить приблизно 300 грамів. Учені планують відправити насіння свого салату на МКС, щоб перевірити як вони ростуть у космосі.