Салат в помощь. Ученые считают, что решили одну из проблем путешествий в далекий космос

На помощь астронавтам может прийти генно-модифицированное растение.

Микрогравитация является серьезной угрозой для астронавтов во время длительного путешествия в космосе. Плотность костей снижается и увеличивается риск переломов. Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе считают, что нашли способ уберечь здоровье астронавтов с помощью генетически модифицированного салата, сообщает Daily Mail.

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Ученые создали генетически измененный салат, который может может создавать гормон для стимуляции укрепления костей. Он по вкусу будет напоминать свой природный аналог и его можно будет выращивать в космосе.

Сегодня уже известно, что астронавты в космосе страдают от остеопении – болезни, которая приводит к потере плотности костей. В NASA утверждают, что кости астронавтов становятся слабыми из-за потери костной массы. Это негативное последствие длительного пребывания в космосе.

Предыдущие исследования показали, что астронавты, которые находятся на МКС могут терять в среднем от 1% до 2% костной массы в месяц. Но на орбитальной станции они находятся не дольше, чем полгода.

Но, учитывая планируемые NASA полеты на Марс уже в следующем десятилетии, стоит задуматься об этой проблеме серьезнее, говорят ученые. Путешествие на Марс продлится не менее 3 лет и кости астронавтов могут сильно пострадать во время полета.

[ + – ] Ученые считают, что такой салат можно будет выращивать не только во время путшествия на Марс, но и на самой планете Фото: Daily Mail

Некоторые эксперты предлагают, чтобы астронавты принимали специальные лекарства, которые содержат гормон, способствующий укреплению костей. Но такое большое количество лекарств вряд ли смогут взять на борт астронавты во время полета на Марс.

Чтобы все же принимать необходимый для костей фермент во время космического путешествия, ученые создали генетически модифицированный салат. Он содержит необходимое полезное вещество и его можно будет выращивать в космосе.

"Астронавты смогут взять на борт корабля генетически модифицированные семена в большом количестве, ведь они не занимают много места", — говорит Сомен Нанди из Калифорнийского университета в Дэвисе.

[ + – ] Ученые считают, что астронавтам нужно будет съедать в день 380 грамм салата. Кочан салата весит около 300 граммов Фото: wikipedia

По словам ученых, астронавтам нужно будет принимать в пищу около 380 грамм салата в день, чтобы поддерживать кости в нормальном состоянии. Для сравнения, стандартный кочан салата весит около 300 граммов. Ученые планируют отправить семена своего салата на МКС, чтобы проверить как они растут в космосе.