Земля меняется. Ученые выяснили, что гравитация еще ничего не закончила с поверхностью планеты

Понимание тонких процессов гравитации поможет понять будущее геологии.

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Планета Земля – продукт силы тяжести. Постепенно растущая масса пыли и камней втягивала материал, чтобы превратиться в шарообразную сферу, которую мы называем домом. Даже сегодня гравитация продолжает формировать нашу планету изнутри.

Однако теперь это происходит гораздо более тонкими способами, чем мы можем себе представить. "Новое исследование подчеркивает изощренные гравитационные эффекты, которые глубоко погруженные структуры могут иметь на подъем и опускание земной коры", — пишет Science Alert.

Исследователи, проводившие исследования, сравнивают это влияние с массой льда айсберга под водой. Ее не видно сразу, но она все равно играет важную роль в структуре и сдвигах, происходящих на поверхности.

Эти глубокие гравитационные притяжения и толчки способны создавать движения вдоль разломов в земной коре, разрушая горные пояса и обнажая скалы, ранее находившиеся на глубине 24 километров. Так они образуют структуры, известные как комплексы метаморфического ядра.

Хотя многочисленные исследования раньше пытались объяснить точные механизмы образования комплексов этого ядра, условия их эволюции остаются чем-то загадочным. После десятилетний дебатов исследователи определили ключевые геологические процессы, стоящие за их формированием.

Команда изучила комплексы метаморфического ядра вокруг Феникса и Лас-Вегаса в США, подтвердив, что они остались ранее разрушенными горными поясами. В ходе компьютерного моделирования составили схему изменений ландшафта в течение времени. Оказалось, что основным фактором образования ядра является утолщение, а затем ослабление корней в коре.

Более легкая кора утолщается под горным хребтом, попадает в более тяжелую мантию и заменяет ее. Ослабленные процессами такими, как тепло, движение жидкостей, расплавление горных пород, как объясняют исследователи, эти утолщенные подножия гор могут разрушаться, искажая контрастные слои земной коры внизу. Этот процесс турбулентной формовки можно увидеть в породах, известных как милониты.

Согласно моделям исследования, этот коллапс растяжения полностью обусловлен силой тяжести, что тянет разную плотность материала в покрывающей коре и на ее границе с мантией.

Исследование основывается на двух предыдущих и связанных исследованиях одной группы ученые: в исследовании 2022 они смоделировали тот же регион юго-запада США, показывая, как он мог выглядеть до, во время и после комплексов метаморфического ядра, связывая тектонические движение с изменением климата. А в 2021 году исследование той же группы показало, как силы Земли сочетаются с климатом, чтобы влиять на ландшафт и распространение видов.

Новое исследование может изменить наше понимание истории нашей планеты. Кроме того, это позволит прогнозировать развитие ее геологии в будущем, поскольку гравитация оказывает непосредственное влияние на кору. Еще новый подход к моделированию поможет лучше изучить другие горные районы мира.

Напомним, ранее Фокус писал о попытках разрешить климатический кризис на планете Земля. Это планируют сделать с помощью аэрозольного купола, которым заинтересовался даже Белый дом.