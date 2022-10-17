Геоінженерія у дії. Землю сподіваються охолодити, накривши аерозольним куполом: що думають вчені

Ідея не нова, але тепер нею зацікавився Білий дім. Вчені розповіли, якими можуть бути наслідки для мешканців Землі.

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В останні десятиліття проблема охолодження Землі та розв'язання кліматичної кризи стоїть на першому місці — вчені та кліматологи постійно складають програми зі скорочення парникових викидів і шукають інші способи знизити глобальну температуру планети. Сьогодні геоінженери повернулися до антиутопічної ідеї — накрити планету аерозольним куполом, щоб подолати кліматичні наслідки, і, схоже, ідея зацікавила Білий дім. Проте вчені налаштовані не так оптимістично, пише Futurism.

Ідея використовувати аерозолі для розв'язання кліматичної проблеми Землі зовсім не нова — перший докладний план розпилення частинок, що відбивають в океані, представили американському президенту Ліндону Джонсону ще в 1965 році. Тоді орієнтовна вартість проєкту становила 500 мільйонів доларів. Однак півсотні років тому такі ідеї виглядали дуже утопічно, використання таких методів більше пасувало фільму "Матриця", ніж реальному життю. Однак сьогодні дослідники знову звернулися до ідеї зменшення сонячного світла, що падає на Землю, щоб повернути кліматичну кризу назад. І, схоже, цього разу Білий дім знову зацікавився проєктом.

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Відомо, що уряд США офіційно координуватиме проєкт "сонячної геоінженерії" наступні п'ять років. Стільки часу знадобиться, щоб оцінити перспективи програми відбиття сонячного світла. Проте вже зараз можна сказати, що вартість нового плану боротьби зі змінами клімату значно зросла і вже сягнула близько 10 мільярдів доларів.

Вчені зазначають, що головним кандидатом на введення стратосферного аерозолю є діоксид сірки — ця речовина має досить неприємний запах і викидається під час виверження вулканів або димарів вугільних заводів. Втім, вчені все ще шукають альтернативні речовини, оскільки використання діоксиду сірки обіцяє бути явним забрудненням навколишнього середовища.

Ще одним варіантом охолодження Землі може стати процес освітлення морських хмар — вчені пропонують ввести в них морську сіль, внаслідок чого відбивна здатність хмар значно збільшиться.

Втім, не всі вчені підтримують такі методи боротьби з кліматичними змінами. За словами Яноша Паштора, виконавчого директора Ініціативи Карнегі з управління кліматом, основна проблема полягає в тому, що аерозольний купол не можна розглядати як основний спосіб розв'язання кліматичних проблем. За його словами, пріоритетом у боротьбі з кліматичною кризою, як і раніше, має залишатися скорочення викидів, а розпилення наночастинок — може бути одним зі способів зменшення наслідків.

Ще однією проблемою, яка хвилює вчених, є наслідки розпилення речовин типу діоксиду сірки — досі дослідники не можуть передбачити всі ризики. Проте впевнено зазначають, що кислотні дощі та сплеск респіраторних захворювань у разі такого сценарію важко не помітити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що врятувати Землю від вимирання може бруд під ногами.