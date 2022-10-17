Геоинженерия в деле. Землю надеются охладить, накрыв аэрозольным куполом: что думают ученые

Идея не нова, но теперь ей заинтересовался Белый дом. Ученые рассказали, какими могут быть последствия для жителей Земли.

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В последние десятилетия проблема охлаждения Земли и решение климатического кризиса стоит на первом месте — ученые и климатологи то и дело, составляют программы по сокращению парниковых выбросов и ищут другие способы снизить глобальную температуру планеты. Сегодня геоинженеры вернулись к антиутопической идее — накрыть планету аэрозольным куполом, чтобы побороть климатические последствия, и, похоже, идея заинтересовала Белый дом. Однако ученые настроены не так оптимистично, пишет Futurism.

Идея использовать аэрозоли для решения климатической проблемы Земли вовсе не нова — первый подробный план распыления отражающих частиц в океане был представлен американскому президенту Линдону Джонсону еще в 1965 году. Тогда ориентировочная стоимость проекта составляла порядка 500 миллионов долларов. Однако полсотни лет назад подобные идеи выглядели весьма утопично, использование подобных методов больше подходило для фильма "Матрица", чем для реальной жизни. Однако сегодня исследователи вновь обратились к идее уменьшения солнечного света, падающего на Землю, чтобы обратить климатический кризис вспять. И похоже на этот раз Белый дом вновь заинтересовался проектом.

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Известно, что правительство США официально будет координировать проект "солнечной геоинженерии" следующие пять лет. Столько времени потребуется, чтобы оценить перспективы программы отражения солнечного света. Однако уже сейчас можно сказать, что стоимость нового плана борьбы с изменениями климата значительно возросла и уже достигла порядка 10 миллиардов долларов.

Ученые отмечают, что главным кандидатом на введение стратосферного аэрозоля является диоксид серы — это вещество имеет достаточно неприятный запах, и выбрасывается во время извержения вулканов или дымовых труб угольных заводов. Впрочем, ученые все еще ищут альтернативные вещества — поскольку использование диоксида серы сулит явным загрязнением окружающей среды.

Еще одним вариантом охлаждения Земли может стать процесс осветления морских облаков — ученые предлагают ввести в них морскую соль, в результате чего отражательная способность облаков значительно увеличится.

Впрочем, не все ученые поддерживают подобные методы борьбы с климатическими изменениями. По словам Яноша Паштора, исполнительного директора Инициативы Карнеги по управлению климатом, основная проблема заключается в том, что аэрозольный купол нельзя рассматривать, как основной способ решения климатических проблем. По его словам, приоритетом в борьбе с климатическим кризисом по-прежнему должно оставаться сокращение выбросов, а распыление наночастиц — может быть одним из способов уменьшения последствий.

Еще одной проблемой, которая волнует ученых, являются последствия распыления веществ, типа диоксида серы — до сих пор исследователи не могут предугадать все риски. Однако уверено отмечают, что кислотные дожди и всплеск респираторных заболеваний в случае такого сценария будет трудно не заметить.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что спасти Землю от вымирания может грязь под ногами.