Посмотри вниз. Ученые считают, что спасти Землю от вымирания поможет грязь под ногами

Исследователи считают, что нам стоит немного отвлечься от себя и подумать о планете — точнее о сохранении ее микробного разнообразия.

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Микробная жизнь была первой, которая зародилась на нашей планете. Ученые считают, что она, по всей вероятности, будет и последней, а потому нам уже сейчас стоит задуматься о сохранении микробного разнообразия на Земле, пишет Inverse.

Новое исследование было опубликовано в журнале Nature Microbiology. В нем ученые сравнили микробиом Земли с микробиомом кишечника человека. В обоих случаях крохотные организмы, такие как вирусы и грибки, играют важную роль для здоровья человека или планеты.

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Ученые отмечают, что микробиом Земли играет важную роль в различных процессах — от смягчения передачи болезней до регулирования выбросов парниковых газов и питательных веществ.

Для примера исследователи приводят группу микоризных грибов, количество которых по всей планете сократилось почти вдвое. Причиной тому освоение сельскохозяйственных угодий и загрязнение почвы азотом. Эти грибы растут в почве и прикрепляются к корням растений — так они помогают растениям поглощать питательные вещества и воду, которые жизненно необходимы зеленым насаждениям. Все это приводит к гомогенизации почвенных микробов — то есть сокращается общее количество и разнообразие микробных видов.

В ходе исследования ученые проанализировали около восьми десятков различных научных экспериментов, чтобы понять, как разнообразие микробиома Земли влияет на "здоровье" планеты в целом. В результате ученые вывели три способа защиты от вымирания планеты и сохранения разнообразия микробима Земли.

Во-первых, ученые предлагают ввести постоянный мониторинг наиболее пострадавших территорий, а также областей, с наибольшим биоразнообразием. Исследование последних поможет больше узнать об уникальных микробах, а в дальнейшем понять, как их можно сохранить и распространить в пострадавших регионах.

Во-вторых, ученые считают, что недостаточно просто лишь изучить микробиом планеты, нам необходимо повторять исследования время от времени, чтобы понимать, с какой скоростью и какие именно микробиомы мы теряем.

В-третьих, ученым необходимо открыто делиться своими наблюдениями и полученными данными — для этого должна существовать отдельная платформа. Дело в том, что большинство из этих микробов находятся под землей, а потому у исследователей нет возможности отслеживать их с помощью самолетов, спутников или других технологий.

Кроме того, ученые считают, что научному сообществу необходимо обратить свое внимание не только на восстановление разрушенных экосистем, но и разнообразие в них. Исследователи предлагают возрождать микробиомы по примеру отдельных экосистем. В подтверждение этой теории они приводят данные исследований о восстановлении прерий на Среднем Западе Америки и реинтродукции грибов на Гавайях. Оба эти эксперимента показали, что пересадка почвы способна создать более обширное разнообразие микробов, а также восстановить целые экосистемы.

Так, предыдущие анализы показали, что повторное введение диких микробов в почву стимулировало рост растений на более 60%, а в некоторых регионах этот показатель и вовсе колоссальный — около 700%. Но, к сожалению, такой способ не является универсальным и будет зависеть от ряда факторов, характерных для определенной местности.

Ученые настаивают, что наблюдение за микробиомом Земли очень важно, ведь согласно некоторым исследованиям уже к 2050 году более 90% почвы планеты подвергнется существенной эрозии. Именно поэтому так важно сосредоточиться на решении климатического и почвенного кризиса, но и брать во внимание микробы.

Исследователи уверены, что биоразнообразие микробной жизни планеты может стать отличным инструментом в борьбе за создание более экологичных и здоровых экосистем.

Ранее Фокус писал о том, что шестое массовое вымирание на Земле уже близко — ученые назвали список животных, которые исчезнут к 2050 году.