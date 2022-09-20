Шестое массовое вымирание уже близко: список животных, которые исчезнут на Земле уже к 2050 году

Нынешний кризис вымирания еще не достиг размаха большой пятерки, но мир неумолимо быстро движется в этом направлении.

Related video

История Земли уже насчитывает пять массовых вымираний, однако многие эксперты уверены, что с высокой долей вероятностью в ближайшее время может произойти и шестое. Ученые считают, что менее чем через 30 лет из-за резких изменений климата с лица Земли могут исчезнуть около 40% всех живых видов, пишет Live Science.

По мнению Ника Роуленса из Университета Отагов новой Зеландии, такой весьма не перспективный сценарий для планеты вполне возможен и уже очень скоро. Ученый считает, что даже если 40% всех видов живущих на планете, не вымрут полностью, они столкнутся с резкими изменениями климата и окружающей среды и, увы, не успеют адаптироваться. Все это приведет к локальному и функциональному вымиранию.

Согласно данным Красной книги, находящихся под угрозой исчезновения, на данный момент в опасности находятся более 20 тысяч различных видов, что составляет треть от всех оцененных. Это несет в себе сразу две угрозы: очевидная — исчезновение этих видов, не очевидная — этот список включает в себя лишь открытые и описанные виды. А сколько еще видов, не описанных наукой на сегодня находятся на грани вымирания — этот вопрос остается открытым.

В своем исследовании Ник Роуленс составил списки млекопитающих, птиц, насекомых и земноводных, которые могут исчезнуть к 2050 году, а возможно даже раньше.

[ + – ] Детеныш суматранского орангутанга обнимает свою мать. Фото: Anup Shah/Getty Images

Млекопитающие:

суматранский орангутан;

дальневосточный леопард;

суматранский слон;

черный носорог;

бисса;

зонтикский тигр;

горилла Кросс-Ривер;

вакита.

Ученый отмечает, что эти виды уже сейчас находятся в плачевном состоянии — за последнее десятилетие их популяции сократились на 80, а то 90%. Так, например, в мире осталось всего 7 десятков амурских (дальневосточных) леопардов и 10 вакит — вид морских свиней, считающийся самым редким морским млекопитающим на планете.

Насекомые:

белоперй кузнечик;

южный альпийский сверчок;

голубая бабочка Свейнпола;

шмель Франклина;

сейшельская бескрылая цикадка.

Отметим, что это всего лишь ряд млекопитающих и насекомых, которые уже оказались на грани вымирания, а в ближайшее время могут совсем исчезнуть с лица Земли.

Ник Роуленс считает, что глобальное потепление и резкие климатические изменения, которые за ним последуют в буквальном смысле угрожают сей жизни на планете. По мнению ученых через 30 лет 90% коралловых рифов просто исчезнут, даже если нам удастся сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градусов Цельсия. Однако некоторые исследования свидетельствуют, что мы перейдем этот рубеж уже через 8 лет — в таком случае под угрозой вымирания окажутся большинство коралловых рифов — выжить удастся лишь 1%.

[ + – ] 99% коралловых рифов могут исчезнуть. Фото: Lea McQuillan/Getty Images

В своем отчете Ник Роуренс также отмечает, что под угрозой исчезновения в данный момент находятся порядка 85% земноводных. Однако эта цифра может быть намного выше, так как миру науки еще не известны многие виды млекопитающих и рептилий.

Ученый также отмечает, что вымирание на планете происходит естественным образом — более 99% видов, когда либо живших на Земле, уже вымерли. Однако человеческая деятельность может значительным образом ускорить естественный процесс вымирания. Яркий тому пример Новая Зеландия — здесь насчитывалось около 250 различных видов птиц до прибытия человека, а после всего 150.

Профессор считает, что большинство видов просто не успеют эволюционировать и адаптироваться к новым климатическим условиям из-за того, что люди слишком быстро приближают климатический кризис. Последствия будут устрашающими.

Ранее Фокус писал о том, что причиной гибели диназавров 66 миллионов лет назад был вовсе не астероид.