Шосте масове вимирання вже близько: список тварин, які зникнуть на Землі вже до 2050 року

Нинішня криза вимирання ще не досягла розмаху великої п'ятірки, але світ невблаганно швидко рухається в цьому напрямку.

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Історія Землі вже налічує п'ять масових вимирань, проте багато експертів упевнені, що з високою ймовірністю найближчим часом може статися і шосте. Вчені вважають, що менш ніж через 30 років через різкі зміни клімату із Землі можуть зникнути близько 40% всіх живих видів, пише Live Science.

На думку Ніка Роуленса з Університету Отагів Нової Зеландії, такий не перспективний сценарій для планети цілком можливий і вже дуже скоро. Вчений вважає, що навіть якщо 40% всіх видів, що живуть на планеті, не вимруть повністю, вони зіткнуться з різкими змінами клімату та навколишнього середовища і, на жаль, не встигнуть адаптуватися. Все це призведе до локального та функціонального вимирання.

За даними Червоної книги, які перебувають під загрозою зникнення, на цей час у небезпеці перебувають понад 20 тисяч різних видів, що становить третину від усіх оцінених. Це несе в собі відразу дві загрози: очевидна — зникнення цих видів, не очевидна — цей список включає лише відкриті й описані види. А скільки ще видів, не описаних наукою, на сьогодні перебувають на межі вимирання — це питання залишається відкритим.

У своєму дослідженні Нік Роуленс склав списки ссавців, птахів, комах та земноводних, які можуть зникнути до 2050 року, а можливо, навіть раніше.

[ + – ] Дитинча суматранського орангутанга обіймає свою матір Фото: суматранский орангутан

Ссавці:

суматранський орангутанг;

далекосхідний леопард;

суматранський слон;

чорний носоріг;

біса;

парасольковий тигр;

горила Крос-Ривер;

вакіта.

Вчений зазначає, що ці види вже зараз перебувають у жалюгідному стані — за останнє десятиліття їхні популяції скоротилися на 80, а то 90%. Так, наприклад, у світі залишилося всього 7 десятків амурських (далекосхідних) леопардів і 10 вакіт — вид морських свиней, який вважається найрідкіснішим морським ссавцем на планеті.

Комахи:

білоперий коник;

південний альпійський цвіркун;

блакитний метелик Свейнпола;

джміль Франкліна;

сейшельська безкрила цикадка.

Зазначимо, що це лише ряд ссавців і комах, які вже опинилися на межі вимирання, а найближчим часом можуть зовсім зникнути з лиця Землі.

Нік Роуленс вважає, що глобальне потепління та різкі кліматичні зміни, які за ним будуть у буквальному сенсі загрожують цьому життю на планеті. На думку вчених, через 30 років 90% коралових рифів просто зникнуть, навіть якщо нам вдасться стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса Цельсія. Проте деякі дослідження свідчать, що ми перейдемо цей рубіж вже через 8 років — у такому разі під загрозою вимирання опиниться більшість коралових рифів — вижити вдасться лише 1%.

[ + – ] 99% коралових рифів можуть зникнути Фото: коралловый риф

У своєму звіті Нік Роуренс також зазначає, що під загрозою зникнення наразі перебувають близько 85% земноводних. Однак ця цифра може бути набагато вищою, оскільки світові науки ще не відомі багато видів ссавців та рептилій.

Вчений також зазначає, що вимирання на планеті відбувається природним чином — понад 99% видів, що колись жили на Землі, вже вимерли. Однак людська діяльність може значно прискорити природний процес вимирання. Яскравий приклад Нова Зеландія — тут налічувалося близько 250 різних видів птахів до прибуття людини, а після всього 150.

Професор вважає, що більшість видів просто не встигнуть еволюціонувати та адаптуватися до нових кліматичних умов через те, що люди надто швидко наближають кліматичну кризу. Наслідки будуть жахливими.

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