Названо причину загибелі динозаврів та життя на Землі 66 млн років тому. І це не астероїд

Нове дослідження показує, що звичний перебіг життя на планеті змінили зовсім не комети та астероїди.

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Що спричинило п'ять масових вимирань на Землі? Вчені б'ються над цим питанням не одне десятиліття, а причина ще не до кінця відома. У сучасному світі існує дві найбільш надійні версії — зіткнення з кометами і астероїдом і виверження вулканів, пише Scitech Daily.

Нове дослідження під керівництвом Дартмута схиляється до того, що найбільш реалістичним сценарієм загибелі динозаврів та життя на Землі 66 мільйонів років тому є великі виверження вулканів. Результати нового дослідження містять найбільш переконливі на сьогодні кількісні докази.

Вчені створили модель, що дозволяє зіставити найбільші виверження вулканів із масовими вимираннями на Землі. Аналіз даних показав, що загибель життя планети збігалася з базальтовими повенями (тип вулканічного виливання). Подібні вулканічні активності здатні затопити лавою величезні території, зокрема цілий континент. Як докази ці найбільші вулканічні виверження залишають по собі звані великі території ступінчастої виверженої породи, звані "великими виверженими провінціями" .

[ + – ] Приклади паводкового базальтового вулканізму можна побачити у так званих потоках Гранд-Ронд, на кордоні Орегону та Вашингтона. Фото: базальтовый вулканизм

Вчені зазначають, що подібні провінції можуть вважатися великими, лише за певних обсягів викинутої магми — щонайменше 100 тис. кубічних кілометрів, що за обсягом відповідає 400 тисячам олімпійських басейнів.

У процесі дослідження вчені також зіставили дані масових вимирань на Землі з різними зіткненнями з кометами та астероїдами. На жаль, отримані дані були настільки ж переконливі.

Нагадаємо, що теорія про те, що 66 мільйонів років тому динозаврів убив астероїд, зокрема заснована на виявленні ударного кратера Чиксулуб на мексиканському півострові. Проте порівняння інших ударних подій із масовими вимираннями Землі перестав бути настільки переконливим. А якщо прибрати з рівняння кратер Чиксулуб, то це і зовсім не є реалістичним сценарієм.

Автори дослідження зазначають, що неможливо визначити, чи є одне конкретне виверження вулкана причиною масової загибелі життя на планеті, проте ігнорувати цей зв'язок точно не можна.

Понад те, автори дослідження впевнені, що отримані ними дані повинні застерегти людство — швидкість викидів вуглекислого газу в атмосферу схожа на ту, яку вчені вивчали під час паводкових базальтів. Це може обернутися для планети новою екологічною катастрофою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили новий вид динозаврів — із шипами, дзьобом та розміром з кішку.