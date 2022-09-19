Названа причина гибели динозавров и жизни на Земле 66 млн лет назад. И это не астероид

Новое исследование показывает, что привычный ход жизни на планете изменили вовсе не кометы и астероиды.

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Что стало причиной пяти массовых вымираний на Земле? Ученые бьются над этим вопросом не одно десятилетие, а причина все еще не до конца известна. В современном мире существует две наиболее надежных версии — столкновения с кометами и астероидом и извержение вулканов, пишет Scitech Daily.

Новое исследование под руководством Дартмута склоняется к тому, что наиболее реалистичным сценарием гибели динозавров и жизни на Земле 66 миллионов лет назад является крупные извержения вулканов. Результаты нового исследования содержат на сегодняшний день наиболее убедительные количественные доказательства.

Ученые создали модель, позволяющую сопоставить наиболее крупные извержения вулканов с массовыми вымираниями на Земле. Анализ данных показал, что гибель жизни на планете совпадала с базальтовыми наводнениями (тип вулканического излияния). Подобные вулканические активности способны затопить лавой огромные территории, в том числе и целый континент. В качестве доказательств эти крупнейшие вулканические извержения оставляют после себя так называемые обширные области ступенчатой изверженной породы, называемые "крупными изверженными провинциями".

[ + – ] Примеры паводкового базальтового вулканизма можно увидеть в так называемых потоках Гранд-Ронд, на границе Орегона и Вашингтона Фото: Brenhin Keller

Ученые отмечают, что подобные провинции могут считаться крупными, только при определенных объемах выброшенной магмы — не менее 100 тыс. кубических километров, что по объему соответствует 400 тысячам олимпийских бассейнов.

В ходе исследования ученые также сопоставили данные массовых вымираний на Земле с различными столкновениями с кометами и астероидами. Увы, полученные данные не были столь же убедительны.

Напомним, что теория о том, что 66 миллионов лет назад динозавров убил астероид, в том числе, основана на обнаружении ударного кратера Чиксулуб на мексиканском полуострове. Однако сравнение других ударных событий с массовыми вымираниями на Земле не является столь убедительным. А если убрать из уравнения кратер Чиксулуб, то и вовсе не является реалистичным сценарием.

Авторы исследования отмечают, что невозможно определить, является ли одно конкретное извержение вулкана причиной массовой гибели жизни на планете, однако игнорировать эту связь точно нельзя.

Большее того, авторы исследования уверены, что полученные ими данные должны предостеречь человечество — скорость выбросов углекислого газа в атмосферу схожа с той, которую ученые изучали при паводковых базальтов. Это может обернуться для планеты новой экологической катастрофой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый вид динозавров — с шипами, клювом и размером с кошку.