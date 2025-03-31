Там еще не бывали люди: SpaceX впервые отправит астронавтов на особенную орбиту (фото)

Четыре частных астронавта на борту космического корабля Crew Dragon отправятся в космос в рамках исторической миссии Fram2 во вторник, 1 апреля, в 4:46 по Киеву. Корабль выведет в космос ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска, которой принадлежит и космический корабль Crew Dragon. Впервые в истории люди будут вращаться вокруг полюсов Земли на особенной орбите.

Related video

Об этом пишет CNN.

В рамках миссии Fram2 частные астронавты проведут серию экспериментов, связанных с изучением влияния невесомости на организм человека, а также изучат необычное атмосферное явление, похожее на полярное сияние. В исторический полет вокруг полюсов Земли на борту космического корабля Crew Dragon отправятся четыре частных астронавта. Это Чун Ван с Мальты, Яннике Миккельсен из Норвегии, Эрик Филипс из Австралии и Робеа Рогге из Германии. Они будут находиться в космосе течение 3-5 дней. Сколько космические туристы заплатили компании SpaceX за полет неизвестно. Никто из них еще никогда не летал в космос. Миссия Fram2 является уникальной, ведь еще ни один человек не летал на космическом корабле на орбите, которая проходит над полюсами Земли.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во время миссии частные астронавты должны выяснить, каким образом организм человека реагирует на невесомость и адаптируется к укачиванию. Всего экипаж миссии Fram2 примет участие в 22 научных экспериментах, когда будет находиться на высоте от 425 до 450 км над Землей.

Все четыре пассажира корабля Crew Dragon пройдут МРТ-сканирование на орбите, что даст возможность ученым лучше понять, как пребывание в условиях микрогравитации, которая, как известно, перемещает жидкости в мозге, влияет на астронавтов. Ученые смогут выяснить, могут ли происходить изменения в мозге у людей, которые проводят в космосе несколько дней, а не несколько месяцев. Также специальные датчики буду собирать данные о режимах сна частных астронавтов, что поможет получить информацию о том, как может нарушаться сон в условиях невесомости.

Также среди исследований Fram2, связанных со здоровьем, будет изучение того, как экипаж может реагировать на синдром космической адаптации — потенциально изнурительную форму укачивания, которая затронула более 60% астронавтов. Тошнота может возникнуть почти сразу после выхода на орбиту, где астронавты остаются в невесомости, и может потребоваться несколько дней, чтобы она прошла.

Четыре астронавта миссии Fram2 компании SpaceX, слева направо: Эрик Филипс, Чун Ван, Робеа Рогге и Яннике Миккельсен Фото: SpaceX

Астронавты, испытывающие сильную тошноту, могут ввести себе препараты против укачивания, но эти лекарства могут привести к тому, что люди будут уставшими и сонными в течение нескольких часов. Это может повлиять на то, насколько хорошо они смогут использовать свое короткое время в космосе. Ученые хотят лучше понять проблему с укачиванием астронавтов, что может привести к созданию более совершенных методов лечения.

Во время полета впервые в истории люди попытаются заняться спортом в пределах космического корабля Crew Dragon шириной 4 метра. Экипаж миссии Fram2 также попытается выращивать грибы в космосе в целях дальнейшего развития обширных сельскохозяйственных исследований, которые NASA провело на Международной космической станции. Этот эксперимент должен помочь ученым понять, как астронавты могут удовлетворять свои потребности в еде во время длительных космических миссий.

Также частные астронавты попытаются наблюдать атмосферное явление похожее на полярное сияние под названием Стив (по-английски STEVE — Strong Thermal Emission Velocity Enhancement — Сильное повышение скорости теплового излучения). Это необычное свечение в атмосфере Земли. Впервые явление Стив обнаружили в 2016 году. Это исследование должно помочь лучше понять происхождение и эволюцию свечения, похожего на полярное сияние.

Как уже писал Фокус, первая в истории космическая ракета, запущенная с территории Европы, упала на Землю и взорвалась всего через 18 секунд после старта. Причина катастрофы пока неизвестна.