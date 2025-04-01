NASA запустило ракети в полярне сяйво: у небі виникло барвисте світлове шоу (фото)

Американське космічне агентство запустило в полярне сяйво в небі над Аляскою дві зондувальні ракети, щоб вивчити вплив геомагнітних світлових шоу на верхні шари атмосфери Землі.

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Про це пише Space.

Учені з Університету штату Аляска у Фербанксі спільно з NASA в рамках експерименту AWESOME запустили в небо над Аляскою, де виникло полярне сяйво, дві зондувальні ракети 25 березня.

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Коли дві ракети опинилися високо в небі, то вони випустили клуби газу, відомі як парові трассери, які створили барвисті світлові шоу, видимі на більшій частині північної Аляски. За даними NASA, рухи цих парових трассерів можна реєструвати і вивчати з землі, використовуючи їх для вимірювання атмосферних вітрів і потоків заряджених частинок у верхніх шарах атмосфери нашої планети.

Першою було запущено 13-метрову ракету Terrier-Improved Malemute. Незабаром після цього було запущено 21-метрову чотириступеневу ракету Black Brant XII. Ці ракети випустили парові трасери і датчики тиску на різних висотах під час раптової магнітосферної суббурі, яка являє собою короткочасне посилення яскравості полярного сяйва. Ракети також вимірювали збурення в магнітному полі Землі, викликані полярним сяйвом.

Зондувальна ракета NASA випускає парові трасери в полярне сяйво в небі над Аляскою Фото: NASA

Невеликі вільно літаючі прилади, випущені під час експерименту, допоможуть оцінити, як енергія магнітної суббурі може порушувати стабільність середніх і нижніх шарів атмосфери Землі. Розуміння взаємодії між верхньою атмосферою Землі та полярними сяйвами, які виникають унаслідок потрапляння в атмосферу заряджених частинок Сонця, які взаємодіють із магнітним полем і атмосферою Землі, може допомогти поліпшити прогнозування космічної погоди.

Науковці планували запустити і третю зондувальну ракету — двоступеневу ракету Terrier-Improved Malemute, але запуск було відкладено через проблеми з двигуном. Цю ракету планують запустити до 6 квітня.

Очікується, що ця ракета запустить додаткові трасери, які мають бути випущені на світанку, щоб сонячне світло могло активувати парові трасери, поки на землі ще досить темно, щоб камери могли зняти їхню реакцію на рух повітря.

Як уже писав Фокус, NASA тепер буде використовувати величезну ракету Ілона Маска для польотів у космос. Космічне агентство США офіційно включило до списку майбутніх запусків у космос найбільшу і найпотужнішу ракету в світі під назвою Starship, створену компанією SpaceX Ілона Маска.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нову супер-Землю, де є вода. Дослідження нової планети допомогло вирішити загадку майже повної відсутності у Всесвіті світів, які більші за Землю за розміром приблизно в 2 рази.