Ударила чотири рази. На стартовому майданчику блискавка влучила в ракету для польотів на Місяць (відео)

Цілих 4 блискавки вдарили у вежі, які оточують ракету NASA, призначену для доставлення людей на Місяць уперше з 1972 року.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

3 квітня розпочалися перші випробування із запуском двигунів нової ракети Space Launch System із космічним кораблем "Оріон" на вершині. Під час випробувань було виявлено деякі технічні неполадки та випробування довелося припинити. До того ж у вежі, які захищають ракету від блискавок, вони таки влучили 4 рази, повідомляє Futurism.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як уже писав Фокус, ще в березні фахівці NASA викотили на стартовий майданчик LC 39B у космічному центрі імені Кеннеді ракету Space Launch System разом із космічним кораблем "Оріон".

3 квітня розпочалася генеральна репетиція запуску ракети перед тим, як вона вирушила у свій перший політ до Місяця у травні 2022 року. Це станеться, якщо NASA вдасться вирішити всі технічні проблеми, які вже почали з'являтись під час перших тестів.

[ + – ] Ракета Space Launch System на стартовому майданчику Фото: ISS

Запуск нової ракети відбудеться в межах місії Artemis щодо повернення людини на Місяць. Це буде перший політ без екіпажу. Після цього буде пілотований політ навколо Місяця без посадки на супутник Землі й лише на третьому етапі люди здійснять посадку на Місяць. У планах NASA висадження людини на Місяць має відбутися в 2026 році.

[ + – ] Ракета Space Launch System на стартовому майданчику Фото: ISS

У NASA повідомили, що під час випробувань у вежі, які оточують ракету, влучили 4 блискавки. Перші три удари були досить слабкими, а ось четвертий був дуже сильним. Хоча космічне агентство і не показало цю подію на своєму офіційному каналі в YouTube, відео опублікував оператор дрону в Twitter. Швидше за все, ці кадри були зняті не самовільно, а з дозволу NASA, адже на відео є знак агентства.

Також було опубліковано й уповільнену версію влучання блискавки у вежу біля ракети.

У NASA повідомили, що після перевірки всіх систем ракети фахівці вирішили продовжити генеральну репетицію запуску 4 квітня. Це означає, що паливні резервуари ракети заповнять пальним і продовжать запуски двигунів.

Також у NASA повідомили, що й надалі уважно слідкуватимуть за погодою. Цікаво, що NASA заборонило журналістам спостерігати за випробуванням ракети, але цей процес можна побачити в прямому ефірі на YouTube.

Фокус уже писав, що NASA показало, як виглядає ракета Space Launch System із висоти 620 км.