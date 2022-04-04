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Ударила четыре раза. На стартовой площадке молния попала в ракету для полетов на Луну (видео)

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Ракета, Space Launch System
Фото: Скриншот | В новую самую мощную ракету Space Launch System на стартовой площадке попала молния

Целых 4 молнии ударили в башни, которые окружают ракету NASA, предназначенную для доставки людей на Луну впервые с 1972 года.

3 апреля начались первые испытания с запуском двигателей новой ракеты Space Launch System с космическим кораблем "Орион" на вершине. Во время испытаний были выявлены некоторые технические неполадки и испытания пришлось прекратить. Ко всему этому в башни, которые защищают ракету от молний, они все-таки попали 4 раза, сообщает Futurism.

Как уже писал Фокус, еще в марте специалисты NASA выкатили на стартовую площадку LC 39B в космическом центре имени Кеннеди ракету Space Launch System вместе с космическим кораблем "Орион".

3 апреля началась генеральная репетиция запуска ракеты перед тем, как она отправиться в свой первый полет к Луне в мае 2022 года. Это произойдет, если NASA удастся решить все технические проблемы, которые уже начали появляться во время первых тестов.

Ракета, Space Launch System
Ракета Space Launch System на стартовой площадке
Фото: NASA

Запуск новой ракеты состоится в рамках миссии Artemis по возвращению человека на Луну. Это будет первый полет без экипажа. После этого, будет пилотируемый полет вокруг Луны без посадки на спутник Земли и только на третьем этапе люди осуществят посадку на Луну. В планах NASA высадка человека на Луну должна состояться в 2026 году.

Ракета, Space Launch System
Ракета Space Launch System на стартовой площадке
Фото: NASA

В NASA сообщили, что во время испытаний в башни, окружающие ракету попали 4 молнии. Первые три удара были достаточно слабыми, а вот четвертый был очень мощным. Хотя космическое агентство и не показало это событие на своем официальном канале в YouTube, видео опубликовал оператор дрона в Twitter. Скорее всего эти кадры были сняты не самовольно, а с разрешения NASA, ведь на видео есть знак агентства.

Также была опубликована и замедленная версия попадания молнии в башню возле ракеты.

В NASA сообщили, что после проверки всех систем ракеты, специалисты решили продолжить генеральную репетицию запуска 4 апреля. Это значит, что топливные резервуары ракеты заполнят горючим и продолжат запуски двигателей.

Также в NASA сообщили, что будут и дальше внимательно следить за погодой. Интересно, что NASA запретило журналистам наблюдать за испытанием ракеты, но этот процесс можно увидеть в прямом эфире в YouTube.

Фокус уже писал о том, что NASA показало, как выглядит ракета Space Launch System с высоты 620 км.