Ударила четыре раза. На стартовой площадке молния попала в ракету для полетов на Луну (видео)

Целых 4 молнии ударили в башни, которые окружают ракету NASA, предназначенную для доставки людей на Луну впервые с 1972 года.

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3 апреля начались первые испытания с запуском двигателей новой ракеты Space Launch System с космическим кораблем "Орион" на вершине. Во время испытаний были выявлены некоторые технические неполадки и испытания пришлось прекратить. Ко всему этому в башни, которые защищают ракету от молний, они все-таки попали 4 раза, сообщает Futurism.

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Как уже писал Фокус, еще в марте специалисты NASA выкатили на стартовую площадку LC 39B в космическом центре имени Кеннеди ракету Space Launch System вместе с космическим кораблем "Орион".

3 апреля началась генеральная репетиция запуска ракеты перед тем, как она отправиться в свой первый полет к Луне в мае 2022 года. Это произойдет, если NASA удастся решить все технические проблемы, которые уже начали появляться во время первых тестов.

[ + – ] Ракета Space Launch System на стартовой площадке Фото: NASA

Запуск новой ракеты состоится в рамках миссии Artemis по возвращению человека на Луну. Это будет первый полет без экипажа. После этого, будет пилотируемый полет вокруг Луны без посадки на спутник Земли и только на третьем этапе люди осуществят посадку на Луну. В планах NASA высадка человека на Луну должна состояться в 2026 году.

[ + – ] Ракета Space Launch System на стартовой площадке Фото: NASA

В NASA сообщили, что во время испытаний в башни, окружающие ракету попали 4 молнии. Первые три удара были достаточно слабыми, а вот четвертый был очень мощным. Хотя космическое агентство и не показало это событие на своем официальном канале в YouTube, видео опубликовал оператор дрона в Twitter. Скорее всего эти кадры были сняты не самовольно, а с разрешения NASA, ведь на видео есть знак агентства.

Также была опубликована и замедленная версия попадания молнии в башню возле ракеты.

В NASA сообщили, что после проверки всех систем ракеты, специалисты решили продолжить генеральную репетицию запуска 4 апреля. Это значит, что топливные резервуары ракеты заполнят горючим и продолжат запуски двигателей.

Также в NASA сообщили, что будут и дальше внимательно следить за погодой. Интересно, что NASA запретило журналистам наблюдать за испытанием ракеты, но этот процесс можно увидеть в прямом эфире в YouTube.

Фокус уже писал о том, что NASA показало, как выглядит ракета Space Launch System с высоты 620 км.