SpaceX и Virgin Galactic могут уничтожить планету: что говорят ученые

Выбросы, которые оставляют ракеты этих компаний, могут разрушить озоновый слой, который защищает Землю от вредного ультрафиолетового излучения.

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что выбросы ракет компании SpaceX Илона Маска и ракетопланов компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона могут помешать восстановлению озонового слоя и способствуют более сильному удержанию тепла в атмосфере, чем все известные источники парниковых газов, сообщает Daily Mail.

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В ходе исследования ученые выяснили, что частицы черного углерода, которые попадают в атмосферу из отработанного топлива ракет двух американских миллиардеров в 500 раз эффективнее удерживают тепло в атмосфере, чем все другие источники парниковых выбросов вместе взятые. Таким образом усиливается глобальное потепление на планете. К тому же частые запуски ракет с космическими туристами могут остановить восстановление озонового слоя, который защищает нашу планету от вредного ультрафиолетового излучения.

Угроза для планеты от космического туризма

Ученые пришли к таким неутешительным выводам, составив сценарии будущих полетов, которые показывают, что при частых запусках каждый день или даже каждую неделю, катастрофических последствий для планеты не избежать.

[ + – ] Запуск ракеты SpaceX c космическими туристам ина борту Фото: SpaceX

Бум космического туризма, во главе которого стоят три американские компании, SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic, начался в 2021 году. Количество вылетов ракет с космическими туристами все возрастет и будет еще больше, считают ученые. И это может нанести огромный ущерб окружающей среде.

Но использование определенных видов топлива компаниями SpaceX и Virgin Galactic приведет к еще большему уровню глобального потепления и остановке восстановления озонового слоя, которое началось после принятия Монреальского протокола, который вступил в силу в 1989 году. Этот документ обязал страны мира отказаться от производства веществ, которые разрушают озоновый слой и вследствие этого за последние десятилетия он начала свое восстановление.

Нужно принимать необходимые меры для спасения Земли

"Наше исследование показывает, что частицы черного углерода, которые являются выбросами из туристических космических ракет названных компаний оказывают гораздо большее влияние на климат, чем самолеты и другие источники парниковых газов на Земле. Нужно начать регулирование этой быстро развивающейся отрасли космического туризма", — говорит Элоиза Марэ из Университетского колледжа Лондона.

[ + – ] Ракетоплан компании Virgin Galactic

По словам коллеги Марэ, Роберта Райана, лучше всего озоновый слой начал восстанавливаться в верхней части стратосферы, но именно здесь воздействие выбросов от туристических ракет будет наиболее сильным в ближайшем будущем.

"Это действительно масштабные изменения в озоновом слое, которые угрожают его восстановлению. Мы хотим еще выяснить, какое влияние осуществляют выбросы от коммерческих запусков на атмосферу при старте и при возвращении. Также мы нацелены изучить другие виды топлива, которые сейчас используются или будут использоваться в других ракетах. Нужно понимать все последствия, которые несет с собой эра космического туризма", — говорит Райан.

По словам ученых, нужно принимать необходимые меры уже сейчас, иначе изменения климата станут еще сильнее, а в озоновом слое снова появится огромная дыра, как это уже было в начале 80-х годов прошлого века.

Напоминаем, что компания SpaceX впервые отправила группу туристов на МКС, каждый из которых заплатил за полет по 55 млн долларов.

О том, в чем состоит суть космической гонки Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона уже подробно писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что компания Blue Origin в начале июня этого года отправила в космос 6 космических туристов, которые провели в полете всего 10 минут.