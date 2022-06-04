Blue Origin 4 июня отправила в космос 6 космических туристов: как это было (фото, видео)

Суборбитальный полет длился всего 10 минут, но он был знаковым не только для компании, но и для всего космического туризма.

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4 июня 2022 года космический корабль New Shepard компании Джеффа Безоса Blue Origin отправил в космос 6 туристов. Среди них была первая американка мексиканского происхождения, которая побывала в космосе. К тому же она стала самой молодой американкой отправившейся в околоземное пространство, сообщает Space.

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[ + – ] 4 июня 2022 года космический корабль New Shepard компании Джеффа Безоса Blue Origin отправил в космос 6 туристов Фото: Blue Origin

В 16:25 по Киеву, 4 июня 2022 года состоялся старт космического корабля New Shepard с 6 туристами на борту. Этот полет, который назвали миссия NS-2, стал пятым по счету полетом с экипажем для компании Blue Origin. В суборбитальное путешествие отправились Катя Эчазаррета, Виктор Корреа Хеспанья, Джейсон Робинсон, Виктор Весково, Хэмиш Хардинг и Эван Дик. Последний кстати уже во второй раз летит на космическом корабле New Shepard. А 26-летняя Эчазаррета стала первой женщиной мексиканского происхождения и самой молодой американкой, которая побывала в околоземном пространстве.

[ + – ] Этот полет, который назвали миссия NS-2, стал пятым по счету полетом с экипажем для компании Blue Origin Фото: Blue Origin

Сам полет продолжался чуть более 10 минут и закончился тем, что все 6 космических туристов благополучно вернулись на Землю в капсуле, поддерживаемой парашютами. Туристы побывали во время своего путешествия на высоте 106 км, что считается уже областью космоса, которая начинается на уровне в 100 км.

[ + – ] Сам полет продолжался чуть более 10 минут и закончился тем, что все 6 космических туристов благополучно вернулись на Землю в капсуле, поддерживаемой парашютами Фото: Blue Origin

Сам космический корабль New Shepard состоит из ракеты и капсулы многоразового использования. Ракета спустилась на Землю, совершив вертикальную посадку, незадолго до того, как это сделала капсула с экипажем.

[ + – ] Ракета спустилась на Землю, совершив вертикальную посадку, незадолго до того, как это сделала капсула с экипажем Фото: Blue Origin

Миссия NS-21 получила свое название из-за того, что это был 21-й полет для компании Blue Origin, но только 5-й с экипажем.

Членами экипажа NS-21 были:

Инженер и инвестор Эван Дик был одним из членов экипажа миссии NS-19 и теперь стал первым в истории "постоянным" пассажиром корабля New Shepard;

Катя Эчазаррета является популяризатором науки и ее полет спонсировала организация Space For Humanity;

Инженер-строитель Виктор Корреа Хеспанья, который стал вторым бразильцем, побывавшем в космосе. Его полет спонсировала компания Crypto Space Agency;

Джейсон Робинсон, соучредитель компании Dream Variations Ventures;

Виктор Весково, соучредитель частной инвестиционной компании Insight Equity;

Хэмиш Хардинг, руководитель брокерской компании Action Aviation.

[ + – ] Экипаж миссии NS-21. Слева направо: Виктор Весково, Виктор Корреа Хеспанья, Катя Эчазаррета, Джейсон Робинсон, Хэмиш Хардинг, Эван Дик Фото: Blue Origin

Кроме Эчазарреты и Корреа Хеспанья, все остальные участники полета сами оплатили место на космическом корабле. Но сколько они отдали за билеты в компании Blue Origin не говорят.

Например, главный конкурент Blue Origin компании в сфере космического туризма, компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, продает билеты на свой космический самолет VSS Unity по 450 тысяч долларов за место.

Напоминаем, что компания Blue Origin совместно с NASA будет заниматься созданием на обратной стороне Луны футуристического радиотелескопа.