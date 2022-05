Тихое место Солнечной системы. На обратной стороне Луны появится футуристический радиотелескоп

Проект стоит 1 млрд долларов и его реализацией будет заниматься компания Blue Origin.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Новый низкочастотный радиотелескоп под названием Farside Array for Radio Science Investigation of Dark Ages and Exoplanets (FARSIDE) должен будет "заглянуть" в самое начало нашей Вселенной, когда еще не было звезд, сообщает Forbes.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

По словам Джека Бернса, астрофизика из Университета штата Колорадо, США, обратная сторона Луны – это самое идеальное место для астрономических радионаблюдений.

"Это самое, если так можно выразиться, тихое место в Солнечной системе. Здесь практически нет радиошума, который присутствует, например, на Земле. Поэтому низкочастотный радиотелескоп, который будет установлен именно здесь сможет показать свою высочайшую научную эффективность", — говорит Бернс.

[ + – ] Обратная сторона Луны – это самое идеальное место для астрономических радионаблюдений Фото: NASA

Лунный проект за 1 млрд долларов

Сам радиотелескоп FARSIDE, который стоит 1 млрд долларов, еще нужно доставить на обратную сторону Луны и установить там. Пока точно не ясно будет ли этот проект финансировать исключительно NASA или все же это будет совместная работа вместе с компанией Джеффа Безоса Blue Origin. Но Безос выразил заинтересованность в участии в этом амбициозном проекте. По предварительным оценкам, новый радиотелескоп начнет свою работу на Луне не раньше, чем в 2030 году.

По плану, все необходимое для установки радиотелескопа на Луну доставит посадочный аппарат компании Blue Origin под названием Blue Moon. Сам радиотелескоп FARSIDE будет состоять из 128 пар антенн. Этот массив будет расположен в виде круга, диаметром 10 км. Установкой всех антенн будут заниматься специальные автоматические луноходы. После того, как радиотелескоп начнет свою работу, он будет передавать на Землю все полученные данные через спутник на орбите.

[ + – ] По плану, все необходимое для установки радиотелескопа на Луну доставит посадочный аппарат компании Blue Origin под названием Blue Moon Фото: Forbes

Научные цели радиотелескопа FARSIDE

Одной из главных задач низкочастотного радиотелескопа FARSIDE является изучение периода в истории Вселенной, которые называются "темными веками". То есть периода, когда еще не появились первые звезды и не сформировались первые галактики. Радиотелескоп сможет работать в диапазоне от 10 до 40 МГц, и это позволит увидеть Вселенную, когда ей было всего 15–80 млн лет.

"Работая на низких частотах FARSIDE позволит заглянуть в самую раннюю структуру Вселенной и изучить первичный нейтральный водород. В самом начале Вселенная представляла собой своеобразный горячий "суп" из электронов и протонов. Потом Вселенная стала расширяться, она постепенно охлаждалась, электроны и протоны объединились, образовав атомы нейтрального водорода. И только примерно через 100-200 млн лет после Большого взрыва зажглись самые первые звезды, каждая из которых имела массу примерно в 100 раз больше массы Солнца", — говорит Бернс.

По словам ученого, гравитация влияет на нейтральный водород, поэтому можно будет увидеть отпечаток тех первых звезд с помощью FARSIDE.

[ + – ] Работая на низких частотах FARSIDE позволит заглянуть в самую раннюю структуру Вселенной и изучить первичный нейтральный водород Фото: Live Science

"Мы пытаемся понять, как образовались самые первые звезды и галактики и как в конечном итоге, появилась жизнь на Земле", — говорит Бернс.

Еще одной важной научной целью FARSIDE будет изучение корональных выбросов массы и вспышек на ближайших звездах и того, как они влияют на свои планетные системы. Если в этих системах есть планеты, похожие на Землю, то радиотелескоп будет искать на них магнитные поля и измерять их силу. Если планета похожа на Землю и имеет такое же сильное магнитное поле, значит там потенциально может быть жизнь, говорит Бернс.

Как уже писал Фокус, NASA отправит на Луну не только американцев. Сейчас США активно ищет новых союзников по освоению космоса и в том числе спутника Земли. И взгляд американцы направили на страны Азии.