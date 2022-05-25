NASA отправит на Луну не только американцев: кто еще присоединится к миссии

США на фоне вторжения РФ в Украину ищет новых союзников для освоения космоса.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Война в Украине и последующие санкции, которые были наложены на Россию заставляют Белый дом искать новых союзников в космической отрасли. Россия уже заявила о выходе из партнерской программы на МКС и нет никаких гарантий, что США продлят работу орбитальной станции после 2024 года, несмотря на то, что ее деятельность была продлена до 2030 года. Теперь США основное внимание нацелили на предстоящую высадку человека на Луну, а также на углубление сотрудничества с другими странами, в частности в Азии, сообщает Space.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Программа NASA по возвращению человека на Луну впервые с 1972 года называется Artemis. Она состоит из трех этапов, во время которых должны состояться следующие события:

Первый полет новой ракеты NASA Space Launch System в рамках миссии Artemis-1 без экипажа;

Второй полет этой же ракеты с космическим кораблем Orion и экипажем на борту, который в рамках миссии Artemis-2 облетит Луну. Это должно произойти уже в 2024 году;

Во время третьего полета в рамках миссии Artemis-3 должна состояться высадка экипажа на поверхность Луны в районе Южного полюса. Согласно планам NASA, это должно уже произойти в конце 2025-го или в 2026 году.

Во время встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисида в Токио лидеры двух стран договорились о том, что японские астронавты также отправятся на Луну в рамках миссии Artemis. Японский астронавт точно посетит будущую лунную орбитальную станцию Gateway и возможно даже ступит на поверхность Луны. Начало строительства станции запланировано на 2024 год и изначально, в этом проекте хотела принимать участие и Россия. Теперь же США нужны новые союзники в космосе.

[ + – ] Предварительный план, как будет выглядеть лунная орбитальная станция Gateway Фото: wikipedia

Если все пойдет по плану, то Япония станет играть еще более важную роль в исследовании космоса, хотя и так является крупным космическим игроком в лице Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Стоит вспомнить хотя бы о том, что в 2020 году японский космический аппарат "Хаябуса-2" доставил на Землю образцы поверхности астероида Рюгу. Как уже писал Фокус во время исследования образцов ученые пришли к выводу, что Рюгу не всегда был астероидом.

JAXA включено в партнерскую программу на МКС. Одним из модулей станции является японский модуль Kibo. Также японцы участвовали в создании роботизированной руки на МКС. Также в этом году на МКС отправится 58-летний японский астронавт Коити Ваката, который станет первым японцем, который полетит на корабле SpaceX Dragon на орбиту.

[ + – ] Одним из модулей МКС является японский модуль Kibo Фото: wikipedia

Но США расширяют свое сотрудничество в рамках исследования космоса не только с Японией. До встречи в Токио, Байден посетил Сеул и встретился с президентом Южной Кореи Юн Сук Елем. Лидеры стран во время этой встречи заявили о расширении совместного сотрудничества США и Южной Кореи в космической сфере.

Возвращаясь к американо-японскому сотрудничеству, то Япония уже передала часть образцов с астероида Рюгу американцам для исследования. А взамен японцы ждут образцов с астероида Бенну, которые доставит на Землю космический аппарат OSIRIS-REx в 2023 году. Об этой миссии и какое ее ждет продолжение также писал Фокус. Также США и Япония предварительно договорились о том, что будут совместно участвовать в исследованиях Земли и наблюдениями за изменением климата.

[ + – ] В этом году на МКС отправится 58-летний японский астронавт Коити Ваката, который станет первым японцем, который полетит на корабле SpaceX Dragon на орбиту. Ваката уже 5 раз был на МКС и на этом фото как раз показано, как астронавт спит на орбитальной станции во время одной из предыдущих миссий Фото: NASA

Что же касается возвращения человека на Луну впервые с 1972 года, то NASA имеет очень амбициозные планы на наш спутник. В 2025 или в 2026 году уже должна состояться высадка человека на Луне. В это же время на ее орбите должна быть построена космическая станция Gateway, с которой будет намного проще спускаться на поверхность Луны. В более отдаленном будущем эту же станцию планируют использовать, как хаб для пересадки астронавтов, которые будут лететь на Марс.

[ + – ] Ракета Space Launch System Фото: wikipedia

Но сейчас самое главное для NASA отправить в первый полет свою мегаракету Space Launch System. Запуск этой ракеты уже несколько раз переносился и теперь ожидается, что она стартует уже летом 2022 года.