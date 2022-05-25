NASA відправить на Місяць не лише американців: хто ще приєднається до місії

США на тлі вторгнення РФ в Україну шукають нових союзників для освоєння космосу.

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Війна в Україні та наступні санкції, які були накладені на Росію, змушують Білий дім шукати нових союзників у космічній галузі. Росія вже заявила про вихід із партнерської програми на МКС і немає жодних гарантій, що США продовжать роботу орбітальної станції після 2024 року, незважаючи на те, що її діяльність було продовжено до 2030 року. Тепер США основну увагу націлили на висадження людини на Місяць, а також на поглиблення співпраці з іншими країнами, зокрема в Азії, повідомляє Space.

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Програма NASA з повернення людини на Місяць вперше з 1972 називається Artemis. Вона складається з трьох етапів, під час яких мають відбутися такі події:

перший політ нової ракети NASA Space Launch System у межах місії Artemis-1 без екіпажу;

другий політ цієї ж ракети з космічним кораблем Orion та екіпажем на борту, який у межах місії Artemis-2 облетить Місяць. Це має статися вже 2024 року;

під час третього польоту в межах місії Artemis-3 має відбутися висадження екіпажу на поверхню Місяця у районі Південного полюса. Згідно з планами NASA, це вже має статися наприкінці 2025-го або в 2026 році.

Під час зустрічі президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда у Токіо лідери двох країн домовилися про те, що японські астронавти також вирушать на Місяць у межах місії Artemis. Японський астронавт точно відвідає майбутню місячну орбітальну станцію Gateway і, можливо, навіть ступить на поверхню Місяця. Початок будівництва станції запланований на 2024 рік і спочатку в цьому проєкті хотіла брати участь і Росія. Тепер же США потрібні нові союзники у космосі.

[ + – ] Попередній план, як виглядатиме місячна орбітальна станція Gateway Фото: wikipedia

Якщо все піде за планом, то Японія гратиме ще важливішу роль у дослідженні космосу, хоча і так є великим космічним гравцем в особі Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). Варто згадати хоча б про те, що в 2020 році японський космічний апарат "Хаябуса-2" доставив на Землю зразки поверхні астероїда Рюгу. Як писав Фокус під час дослідження зразків учені дійшли висновку, що Рюгу який завжди був астероїдом.

JAXA включено до партнерської програми на МКС. Одним із модулів станції є японський модуль Kibo. Також японці брали участь у створенні роботизованої руки на МКС. Також цього року на МКС вирушить 58-річний японський астронавт Коїті Ваката, який стане першим японцем, котрий полетить на кораблі SpaceX Dragon на орбіту.

[ + – ] Одним із модулів МКС є японський модуль Kibo Фото: wikipedia

Але США розширюють свою співпрацю у межах дослідження космосу не лише з Японією. До зустрічі в Токіо Байден відвідав Сеул і зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем. Лідери країн під час цієї зустрічі заявили про розширення спільної співпраці США та Південної Кореї у космічній сфері.

Повертаючись до американо-японського співробітництва, Японія вже передала частину зразків з астероїда Рюгу американцям для дослідження. А натомість японці чекають на зразки з астероїда Бенну, які доставить на Землю космічний апарат OSIRIS-REx у 2023 році. Про цю місію і яке на неї чекає продовження також писав Фокус. Також США та Японія попередньо домовилися про те, що будуть брати участь у дослідженнях Землі та спостереженнями за зміною клімату.

[ + – ] Цього року на МКС вирушить 58-річний японський астронавт Коїті Ваката, який стане першим японцем, котрий полетить на кораблі SpaceX Dragon на орбіту. Ваката вже 5 разів був на МКС і на цьому фото показано, як астронавт спить на орбітальній станції під час однієї з попередніх місій Фото: NASA

Що ж до повернення людини на Місяць вперше з 1972 року, то NASA має дуже амбітні плани на наш супутник. У 2025 чи 2026 році вже має відбутися висадження людини на Місяці. У цей же час на її орбіті має бути побудована космічна станція Gateway, з якої набагато простіше спускатиметься на поверхню Місяця. У більш віддаленому майбутньому цю станцію планують використовувати, як хаб для пересадки астронавтів, які летітимуть на Марс.

[ + – ] Ракета Space Launch System Фото: wikipedia

Але зараз найголовніше для NASA відправити у перший політ свою мегаракету Space Launch System. Запуск цієї ракети вже кілька разів переносився, і тепер очікується, що вона стартує вже влітку 2022 року.