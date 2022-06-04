Blue Origin 4 червня відправила до космосу 6 космічних туристів: як це було (фото, відео)

Суборбітальний політ тривав лише 10 хвилин, але він був знаковим як для компанії, так і для усього космічного туризму.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

4 червня 2022 року космічний корабель New Shepard компанії Джеффа Безоса Blue Origin відправив до космосу 6 туристів. Серед них була перша американка мексиканського походження, що побувала космосі. До того ж вона стала наймолодшою американкою, що вирушила в навколоземний простір, повідомляє Space.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

[ + – ] 4 червня 2022 року космічний корабель New Shepard компанії Джеффа Безоса Blue Origin відправив до космосу 6 туристів Фото: Blue Origin

О 16:25 за Києвом, 4 червня 2022 року, відбувся старт космічного корабля New Shepard з 6 туристами на борту. Цей політ, який назвали місія NS-2, став п'ятим польотом з екіпажем для компанії Blue Origin. У суборбітальну подорож вирушили Катя Ечазаррета, Віктор Корреа Хеспанья, Джейсон Робінсон, Віктор Весково, Хеміш Хардінг та Еван Дік. Останній, до речі, вже вдруге летить на космічному кораблі New Shepard. А 26-річна Ечазаррета стала першою жінкою мексиканського походження та наймолодшою американкою, яка побувала в навколоземному просторі.

[ + – ] Цей політ, який назвали місія NS-2, став п'ятим польотом з екіпажем для компанії Blue Origin Фото: Blue Origin

Сам політ тривав трохи понад 10 хвилин і закінчився тим, що всі 6 космічних туристів щасливо повернулися на Землю в капсулі, яку підтримували парашути. Туристи побували під час своєї подорожі на висоті 106 км, що вважається вже областю космосу, що починається на рівні 100 км.

[ + – ] Сам політ тривав трохи понад 10 хвилин і закінчився тим, що всі 6 космічних туристів благополучно повернулися на Землю в капсулі, яку підтримують парашути Фото: Blue Origin

Сам космічний корабель New Shepard складається з ракети та капсули багаторазового використання. Ракета спустилася на Землю, здійснивши вертикальну посадку, незадовго до того, як це зробила капсула з екіпажем.

[ + – ] Ракета спустилася на Землю, здійснивши вертикальну посадку, незадовго до того, як це зробила капсула з екіпажем Фото: Blue Origin

Місія NS-21 отримала свою назву через те, що це був 21-й політ для компанії Blue Origin, але лише 5-й з екіпажем.

Членами екіпажу NS-21 були:

Інженер та інвестор Еван Дік був одним із членів екіпажу місії NS-19 і тепер став першим в історії "постійним" пасажиром корабля New Shepard;

Катя Ечазаррет є популяризаторкою науки і її політ спонсорувала організація Space For Humanity;

Інженер-будівельник Віктор Корреа Хеспанья, який став другим бразильцем, який побував у космосі. Його політ спонсорувала компанія Crypto Space Agency;

Джейсон Робінсон, співзасновник компанії Dream Variations Ventures;

Віктор Весков, співзасновник приватної інвестиційної компанії Insight Equity;

Хеміш Хардінг, керівник брокерської компанії Action Aviation.

[ + – ] Екіпаж місії NS-21. Зліва направо: Віктор Весково, Віктор Корреа Хеспанья, Катя Ечазаррета, Джейсон Робінсон, Хеміш Хардінг, Еван Дік Фото: Blue Origin

Окрім Ечазаррети та Корреа Хеспанья, решта учасників польоту самі оплатили місце на космічному кораблі. Але скільки вони віддали за квитки, у компанії Blue Origin не кажуть.

Наприклад, головний конкурент Blue Origin компанії у сфері космічного туризму, компанія Virgin Galactic Річарда Бренсона, продає квитки на свій космічний літак VSS Unity по 450 тисяч доларів за місце.

Нагадуємо, що компанія Blue Origin разом з NASA займатиметься виробництвом на звороті Місяця футуристичного радіотелескопа.