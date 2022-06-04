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Blue Origin 4 червня відправила до космосу 6 космічних туристів: як це було (фото, відео)

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New Shepard
Фото: Blue Origin | Blue Origin 4 червня відправила до космосу 6 космічних туристів

Суборбітальний політ тривав лише 10 хвилин, але він був знаковим як для компанії, так і для усього космічного туризму.

4 червня 2022 року космічний корабель New Shepard компанії Джеффа Безоса Blue Origin відправив до космосу 6 туристів. Серед них була перша американка мексиканського походження, що побувала космосі. До того ж вона стала наймолодшою американкою, що вирушила в навколоземний простір, повідомляє Space.

New Shepard
4 червня 2022 року космічний корабель New Shepard компанії Джеффа Безоса Blue Origin відправив до космосу 6 туристів
Фото: Blue Origin

О 16:25 за Києвом, 4 червня 2022 року, відбувся старт космічного корабля New Shepard з 6 туристами на борту. Цей політ, який назвали місія NS-2, став п'ятим польотом з екіпажем для компанії Blue Origin. У суборбітальну подорож вирушили Катя Ечазаррета, Віктор Корреа Хеспанья, Джейсон Робінсон, Віктор Весково, Хеміш Хардінг та Еван Дік. Останній, до речі, вже вдруге летить на космічному кораблі New Shepard. А 26-річна Ечазаррета стала першою жінкою мексиканського походження та наймолодшою американкою, яка побувала в навколоземному просторі.

Цей політ, який назвали місія NS-2, став п'ятим польотом з екіпажем для компанії Blue Origin
Цей політ, який назвали місія NS-2, став п'ятим польотом з екіпажем для компанії Blue Origin
Фото: Blue Origin

Сам політ тривав трохи понад 10 хвилин і закінчився тим, що всі 6 космічних туристів щасливо повернулися на Землю в капсулі, яку підтримували парашути. Туристи побували під час своєї подорожі на висоті 106 км, що вважається вже областю космосу, що починається на рівні 100 км.

Сам політ тривав трохи понад 10 хвилин і закінчився тим, що всі 6 космічних туристів благополучно повернулися на Землю в капсулі, яку підтримують парашути
Сам політ тривав трохи понад 10 хвилин і закінчився тим, що всі 6 космічних туристів благополучно повернулися на Землю в капсулі, яку підтримують парашути
Фото: Blue Origin

Сам космічний корабель New Shepard складається з ракети та капсули багаторазового використання. Ракета спустилася на Землю, здійснивши вертикальну посадку, незадовго до того, як це зробила капсула з екіпажем.

Ракета спустилася на Землю, здійснивши вертикальну посадку, незадовго до того, як це зробила капсула з екіпажем
Ракета спустилася на Землю, здійснивши вертикальну посадку, незадовго до того, як це зробила капсула з екіпажем
Фото: Blue Origin

Місія NS-21 отримала свою назву через те, що це був 21-й політ для компанії Blue Origin, але лише 5-й з екіпажем.

Членами екіпажу NS-21 були:

  • Інженер та інвестор Еван Дік був одним із членів екіпажу місії NS-19 і тепер став першим в історії "постійним" пасажиром корабля New Shepard;
  • Катя Ечазаррет є популяризаторкою науки і її політ спонсорувала організація Space For Humanity;
  • Інженер-будівельник Віктор Корреа Хеспанья, який став другим бразильцем, який побував у космосі. Його політ спонсорувала компанія Crypto Space Agency;
  • Джейсон Робінсон, співзасновник компанії Dream Variations Ventures;
  • Віктор Весков, співзасновник приватної інвестиційної компанії Insight Equity;
  • Хеміш Хардінг, керівник брокерської компанії Action Aviation.
Екіпаж місії NS-21
Екіпаж місії NS-21. Зліва направо: Віктор Весково, Віктор Корреа Хеспанья, Катя Ечазаррета, Джейсон Робінсон, Хеміш Хардінг, Еван Дік
Фото: Blue Origin

Окрім Ечазаррети та Корреа Хеспанья, решта учасників польоту самі оплатили місце на космічному кораблі. Але скільки вони віддали за квитки, у компанії Blue Origin не кажуть.

Наприклад, головний конкурент Blue Origin компанії у сфері космічного туризму, компанія Virgin Galactic Річарда Бренсона, продає квитки на свій космічний літак VSS Unity по 450 тисяч доларів за місце.

Нагадуємо, що компанія Blue Origin разом з NASA займатиметься виробництвом на звороті Місяця футуристичного радіотелескопа.