Шкідлива фантастика. Гастроентеролог розгромив ректальну озонотерапію, що просувається Гвінет Пелтроу

Медики й учені наполягають, що немає жодних підтверджених даних, що накачування тіла озоном може бути корисним для людини.

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Коли справа доходить до людського тіла і газів, як правило, це односторонній процес. Однак нова терапія, яка буквально вштовхує газ у ваше тіло, стала сенсацією після того, як цим "секретним засобом" поділилася в подкасті "Мистецтво бути здоровим" акторка Гвінет Пелтроу, пише Inverse.

Зазначимо, що сама терапія передбачає закачування озону в тіло людини через вуха, пряму кишку чи піхву. Однак медики й учені дуже скептично ставляться до нового віяння, і ось чому.

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Що таке озон?

Озон (ОЗ) — молекула, що складається з трьох атомів кисню. Як правило, вона зустрічається у вигляді блакитного газу із сильним запахом. Також озон найбільш відомий як шар атмосфери, який захищає нас від ультрафіолетового проміння.

У той же час Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) описує його як токсичний для людини, навіть фахівці наполягають, що озон не застосовується в медицині. Принаймні FDA про це нічого не знає.

Озон широко використовується для очищення повітря і води, проте його вплив на людину може бути небезпечним, а про те, що він здатний очищати внутрішні органи людини й узагалі не доводиться говорити.

Медики також зазначають, що вплив озону на людину може спричинити:

головні болі;

кашель;

сухість у горлі;

задишку;

відчуття тяжкості у грудях;

рідину в легенях.

Ба більше, медики попереджають, що озон може завдати шкоди при потраплянні в очі чи ніс людини, а тому його радять тримати подалі та щільно закритим.

Що таке ректальна озонотерапія?

Озонотерапія або ректальна інсуфляція озону є введенням озону в пряму кишку людини за допомогою медичного обладнання для детоксикації. Озон може бути введений через вуха або піхву. Крім того, охочим пройти терапію пропонують грітися в озонових саунах, пити озон із маслом або водою, а деякі взагалі можуть отримати свою порцію озону за допомогою переливання крові — матеріал береться у людини, насичується озоном, а потім назад вливається в тіло пацієнта.

Передбачається, що подібна терапія позитивно впливає на здоров'я людини, ба більше, озонотерапія нібито зменшує запалення, підвищує насичення тканин киснем і покращує імунні функції організму. Втім, у світі немає жодних доказів цього.

У дослідженні 2021 року йшлося про те, що озонотерапія нібито допомогла пацієнтам упоратися з Covid-19. Тоді вчені зазначали, що закачування озону в організм людини здатне допомогти в лікуванні таких захворювань, як:

гепатит;

ВІЛ;

Ебола;

Covid-19.

У процесі дослідження двом пацієнтам і справді полегшало після курсу озонотерапії і вони змогли дихати самостійно, без допомоги апарату. Втім, проблема у тому, що в дослідженні брали участь лише дві людини, в обох була гіпоксія, отже їх тіла не поглинали достатньо кисню для нормального функціонування.

Подібний досвід не переконав наукову та медичну спільноту, а тому вони сумніваються у користі подібної терапії — просто немає переконливих доказів. За словами гастроентеролога з Нью-Йорка Еріка Гольдштейна, у найкращому разі озонотерапія є чимось зі світу фантастики, у гіршому — вона просто шкідлива.

Зазначимо, що у 2020 році федеральний суд навіть заборонив оздоровчому центру в Далласі (Техас, США) продавати озонотерапію як засіб від коронавірусу.

Чи це безпечно?

У тому, що озонотерапія не є ефективним оздоровчим засобом сумнівів немає, проте чи подібна терапія є безпечною для людини? За словами Гольдштейна, основна проблема полягає в тому, що подібне "оздоровлення" не схвалене FDA, адже даних про неї просто недостатньо. Однак ця послуга набрала масової популярності, що і є основною проблемою — за словами гастроентеролога, "недоречно рекомендувати щось без даних про безпеку".

Гольдштейн зазначає, деякі поширені методи лікування насправді мають побічні ефекти, наприклад хіміотерапія. Відомо, що вона ефективно бореться з раковими клітинами, але також завдає пошкодження організму загалом. Однак ризики відомі й користь хіміотерапії перевищує її шкоду. Іншим прикладом є вживання м'ятного або імбирного чаю при розладі шлунка — немає підтверджених даних, що ці рослини ефективні при подібних розладах, проте відомо, що вони не завдають шкоди організму людини.

Щодо ректальної озонотерапії питань залишається більше, ніж відповідей. Медики й учені досі не впевнені, чи здатний цей метод принести хоч якусь користь організму, водночас немає даних про те, що він не шкодить здоров'ю людини. Зрештою Гольдштейн закликає бути обережними і не піддаватися розтиражованим модним методам, які не мають медичної доказової бази.

Раніше Фокус писав про те, що озонова діра зменшилася вдвічі, але цього недостатньо. Вчені розповіли, що на нас чекає.