Три покоління: Гвінет Пелтроу показала фото з донькою та матір'ю

50-річна зірка "Закоханого Шекспіра" показала унікальне сімейне фото.

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Гвінет Пелтроу показала три покоління своєї сім'ї, опублікувавши фотографію зі своєю 80-річною матір'ю Блайт Даннер і 19-річною дочкою Еппл Мартін. Про це пише Daily Mail.

Три покоління сім'ї оскароносної акторки мали приголомшливий вигляд пліч-о-пліч під час заходу GOOP у Гемптонсі, який спонсорували Gucci та модна стилістка Елізабет Зальцман.

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Еппл для виходу у світ обрала чорну сукню без бретелей від G. label від Goop за 900 доларів, а Гвінет мала приголомшливий вигляд в укороченому топі від Gucci та спідниці в тон.

Гвінет Пелтроу з матір'ю і донькою Фото: gwynethpaltrow/instagram

А Блайт Даннер, зірка серіалу "МЕШ", а також фільмів "Світ майбутнього" та "Знайомство з Факерами", мала просто чарівний вигляд у білій сукні, яку вона доповнила блакитним шарфом.

Захід у Гемптонсі відбувається всього за кілька днів після того, як Гвінет Пелтроу, засновниця Goop, презентувала свій новий суперпродукт: омолоджувальну пептидну сироватку Youth-Boost за 135 доларів.

Гвінет заявила, що саме завдяки цій сироватці її шкіра має настільки приголомшливий вигляд.

Гвінет Пелтроу

"Якби я могла порекомендувати тільки один продукт на Goop, це, безумовно, була б наша нова пептидна сироватка. Це той самий засіб", — заявила Гвінет, зазначивши, що це було секретом її компанії, але тепер вона "запускає нашого омолоджувального супергероя".

"Це чистий, клінічно чудовий революційний засіб, спрямований на боротьбу з ознаками передчасного старіння. Він справді перетворив мою шкіру", — заявила кінозірка, яка й справді має чудовий вигляд у свої 50 років.

Щоправда, Гвінет вже багато років дотримується суворої дієти, займається йогою та спортом, а також стежить за собою, часто розповідаючи про косметичні процедури, які пробує, щоб мати молодший вигляд.

Раніше вона рекламувала ректальну озонотерапію, але медики та вчені вельми скептично ставляться до нової моди, яка передбачає закачування в тіло газу озону. Вони досі не впевнені, що це хоч якось допомагає людському організму й тим паче мати молодший вигляд.