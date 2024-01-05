Гвинет Пэлтроу с мужем появилась на публике (фото)

Звезда экрана продемонстрировала роскошный красный наряд. Между тем ее избранник был в светлом деловом костюме.

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51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу поддерживала своего мужа Брэда Фэлчака, 52, на премьере его нового шоу "The Brothers Sun" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Пара, которая поженилась в 2018 году, вышла на красную дорожку вместе с актерским составом комедийного боевика, включая обладательницу "Оскара" Мишель Йео.

Гвинет позировала перед камерами в красном замшевом топе с низким вырезом, который сочетала с юбкой в пол. Она добавила к образу тонкий красный кожаный ремень.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак Фото: Getty Images

Пара блестящих золотых сережек дополнила вечерний лук актрисы.

Тем временем Фэлчак позировал в светлом костюме с белой рубашкой и темным галстуком.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак Фото: Getty Images

Сценарист держал жену одной рукой, когда они позировали на красной дорожке. Пара поженилась в 2018 году. До этого актриса состояла в браке с музыкантом Крисом Мартином, от которого воспитывает двоих детей — сына Мозеса и дочь Эппл. Бывшие супруги поддерживают хорошие отношения после развода.

Напомним, Гвинет Пэлтроу примерила свое знаменитое платье, в котором получала "Оскар".

Также Фокус писал о скандале вокруг поездки Гвинет Пэлтроу в Саудовскую Аравию.