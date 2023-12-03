Гвинет Пэлтроу оказалась в центре скандала из-за поездки на кинофестиваль в Саудовскую Аравию

Актрису обвинили в том, что она "отмывает искусство" и отправилась в страну, где нарушают права человека за миллион долларов.

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Гвинет Пэлтроу, оторая фактически ушла из кинобизнеса более десяти лет назад, оказалась в центре скандала о "отмывании искусства" после того, как согласилась полететь в Саудовскую Аравию на скандальный Международный кинофестиваль на Красном море 2023. Также этот кинофестиваль посетила Шэрон Стоун. Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты сообщают, что организаторы этого кинофестиваля, проходящего в Саудовской Аравии предложил своим звездным гостям по 1 миллиону долларов каждому за участие. Кроме Гвинет на красную дорожку вышли Уилл Смит, Шэрон Стоун, Джонни Депп и многие другие.

Обладательница "Оскара", 51-летняя Гвинет Пэлтроу, стала последней в длинном списке звезд, которые отправились на кинофестиваль в Саудовской Аравии, которую ранее часто критикуют за нарушение прав человека.

Красная дорожка Red Sea International Film Festival 2023

Пэлтроу не играла главных ролей с 2015 года с того момента, как появлялась в фильме "Мордекай". Также она появлялась в роли Пеппер Поттс в фильмах Marvel.

В интервью в 2020 году она сказала, что в 26 лет "попала в яблочко", выиграв "Оскар" за фильм "Влюбленный Шекспир", а затем она поняла, что ей "не так уж сильно" нравится играть. С тех пор она заработала состояние на своем оздоровительном бренде Goop.

Представитель кинофестиваля Red Sea International Film Festival 2023 накануне подтвердил, что Пэлтроу появится в программе "Разговор" с Джоманой Аль Рашидом, генеральным директором Arab News, в среду вечером.

Фестивалем в Джидде управляет фонд, возглавляемый министром культуры Саудовской Аравии.

Критики рассматривают это как часть режимной "отмывки искусств" и "отмывки спорта", в ходе которой гламурные международные мероприятия проводятся с целью отвлечь внимание от нарушений прав человека.

В Саудовской Аравии гомосексуальность остается преступлением, караемым смертной казнью, также не утихает после резонансного убийства журналиста-диссидента Джамаля Хашогги в 2018 году агентами правительства Саудовской Аравии в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция.

Кроме Гвинет Пэлтроу на красной дорожке кинофестиваля появился Джонни Депп, что неудивительно, так как его основатели были среди спонсоров его фильма-возвращения "Жанна Дюбарри".

А Уилл Смит, выступая на кинофестивале, заявил, что хочет снять новый фильм в Саудовской Аравии.

Кроме вышеупомянутых звезд, на красную дорожку Red Sea International Film Festival 2023 вышли София Вергара, Шэрон Стоун, Алессандра Амбросио и Баз Лурманн.

Шэрон Стоун на красной дорожке Red Sea International Film Festival 2023 Фото: Getty Images

В Саудовской Аравии не было кинотеатров с 1983 по 2018 год. До 1980-х в этой стране было много кинотеатров, и они не оценивались как недопустимые с позиций ислама, хотя и считались противоречащими арабским культурным нормам.

11 декабря 2017 года министр культуры и информации Саудовской Аравии объявил, что публичные кинотеатры будут разрешены в 2018 году и сообщил, что к 2030 году в стране будут открыты более 300 кинотеатров. Сейчас в стране выпускает очень небольшое количество художественных и короткометражных фильмов.

Представитель Human Rights Watch заявил ранее в этом году: "В течение ряда лет правительство Саудовской Аравии использовало этот громкий фестиваль как средство отвлечения от своей вопиющей ситуации с правами человека – и они продолжают это делать. Положение с правами человека в стране только ухудшается. Мы задокументировали ужасный случай с учителем на пенсии, который был приговорен к смертной казни за мирную активность в Твиттере и YouTube в июле этого года".

"Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что в этом фестивале участвуют влиятельные художники, артисты и знаменитости, которые воспользовались свободой выражения мнений в своем искусстве и тем не менее участвуют в фестивале, организованном правительством, которое не терпит этой свободы", — резюмировали в Human Rights Watch.

Напомним, ранее Дэвида Бекхэма критиковали за то, что он участвовал в рекламной кампании Катара, приуроченной к Чемпионату мира по футболу.