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Стиль жизни

Шэрон Стоун вышла в свет в роскошном розовом платье

Шэрон Стоун, красная дорожка, саудовская аравия, Red Sea International Film Festival 2023
Фото: Getty Images | Шэрон Стоун на красной дорожке Red Sea International Film Festival 2023

Звезда "Основного инстинкта" и другие звезды посетили Международный кинофестиваль на Красном море 2023.

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Шэрон Стоун стала звездой красной дорожки, появившись в ослепительном розовом платье на Международном кинофестивале на Красном море 2023. Также кинофестиваль Red Sea International Film Festival 2023 в Саудовской Аравии посетили Мишель Уильямс, Джонни Депп и Алессандра Амбросио. Об этом пишет Deadline.

65-летняя звезда "Основного инстинкта" выглядела невероятно, продемонстрировав черный бюстгальтер с блестками под ярким глубоким розовым атласным платьем.

Шэрон Стоун, красная дорожка, саудовская аравия, Red Sea International Film Festival 2023 Fullscreen
Шэрон Стоун на красной дорожке Red Sea International Film Festival 2023
Фото: Getty Images

Ее платье, которое складками ниспадало до пола, отличалось пышными рукавами, скользящими до запястий и обнажающими плечи.

Свой вечерний наряд она дополнила парой розовых сережек и маленькой сумочкой с перьями.

Тем временем 43-летняя Мишель продемонстрировала элегантную фигуру в гламурном красном платье-макси с большим бантом. Актриса, озвучившая мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне", привлекла внимание, надев пару серебряных сережек с бриллиантами.

Красная дорожка Red Sea International Film Festival 2023

Супермодель Алессандра Амбросио выглядела просто сенсационно, демонстрируя платье с глубоким декольте и расшитым капюшоном.

Алессандра Амбросио

А Диана Крюгер для красной дорожки выбрала эффектное платье с черным кружевным боди и пышной юбкой, открывающей ноги.

Диана Крюгер

Также на красной дорожке появились Эд Вествик, Уилл Смит и Джонни Депп.

Джонни Депп на красной дорожке

Международный кинофестиваль на Красном море начался с мировой премьеры саудовского фантастического романа "HWJN" режиссера Ясира Аль Ясири на гала-вечере премьеры 2023 года.

Жюри кинофестиваля 2023 года возглавит Баз Лурманн, а в состав жюри The Red Sea: Features входят Джоэл Киннаман, Фрида Пинто, Амина Халил и Пас Вега. Судить конкурс "Красное море: короткометражки" будут члены жюри Хана Аломайр, Ассаад Буаб и Фатих Акин.

Вечер фестиваля завершится премьерой фильма "Феррари", нового биографического фильма Майкла Манна с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях. Последний фильм режиссера студии Ghibli Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля" будет показан на закрытии кинофестиваля.

Red Sea International Film Festival 2023 в Саудовской Аравии пройдет с 30 ноября по 9 декабря.

Напомним, ранее Шэрон Стоун посещала DIVAS Simply Singing — это известное благотворительное мероприятие с 33-летней историей.