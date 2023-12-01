Шерон Стоун вийшла у світ у розкішній рожевій сукні

Зірка "Основного інстинкту" та інші зірки відвідали Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі 2023.

Related video

Шерон Стоун стала зіркою червоної доріжки, з'явившись у сліпучій рожевій сукні на Міжнародному кінофестивалі на Червоному морі 2023. Також кінофестиваль Red Sea International Film Festival 2023 у Саудівській Аравії відвідали Мішель Вільямс, Джонні Депп і Алессандра Амбросіо. Про це пише Deadline.

65-річна зірка "Основного інстинкту" мала неймовірний вигляд, продемонструвавши чорний бюстгальтер з блискітками під яскравою глибокою рожевою атласною сукнею.

Шерон Стоун на червоній доріжці Red Sea International Film Festival 2023 Фото: Getty Images

Її сукня, яка складками спадала до підлоги, вирізнялася пишними рукавами, що ковзали до зап'ясть і оголювали плечі.

Своє вечірнє вбрання вона доповнила парою рожевих сережок і маленькою сумочкою з пір'ям.

Тим часом 43-річна Мішель продемонструвала елегантну фігуру в гламурній червоній сукні-максі з великим бантом. Акторка, яка озвучила мемуари Брітні Спірс "Жінка в мені", привернула увагу, одягнувши кілька срібних сережок з діамантами.

Червона доріжка Red Sea International Film Festival 2023

Супермодель Алессандра Амбросіо мала просто сенсаційний вигляд, демонструючи сукню з глибоким декольте і розшитим капюшоном.

Алессандра Амбросіо

А Діана Крюгер для червоної доріжки вибрала ефектну сукню з чорним мереживним боді і пишною спідницею, що відкриває ноги.

Діана Крюгер

Також на червоній доріжці з'явилися Ед Вествік, Вілл Сміт і Джонні Депп.

Джонні Депп на червоній доріжці

Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі розпочався зі світової прем'єри саудівського фантастичного роману "HWJN" режисера Ясіра Аль Ясірі на гала-вечорі прем'єри 2023 року.

Журі кінофестивалю 2023 року очолить Баз Лурманн, а до складу журі The Red Sea: Features входять Джоел Кіннаман, Фріда Пінто, Аміна Халіл і Пас Вега. Судитимуть конкурс "Червоне море: короткометражки" члени журі Хана Аломайр, Ассаад Буаб і Фатіх Акін.

Вечір фестивалю завершиться прем'єрою фільму "Феррарі", нового біографічного фільму Майкла Манна з Адамом Драйвером і Пенелопою Крус у головних ролях. Останній фільм режисера студії Ghibli Хаяо Міядзакі "Хлопчик і чапля" буде показаний на закритті кінофестивалю.

Red Sea International Film Festival 2023 у Саудівській Аравії відбудеться з 30 листопада до 9 грудня.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун відвідувала DIVAS Simply Singing — це відомий благодійний захід із 33-річною історією.