Шерон Стоун вийшла у світ у розкішній рожевій сукні
Зірка "Основного інстинкту" та інші зірки відвідали Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі 2023.
Шерон Стоун стала зіркою червоної доріжки, з'явившись у сліпучій рожевій сукні на Міжнародному кінофестивалі на Червоному морі 2023. Також кінофестиваль Red Sea International Film Festival 2023 у Саудівській Аравії відвідали Мішель Вільямс, Джонні Депп і Алессандра Амбросіо. Про це пише Deadline.
65-річна зірка "Основного інстинкту" мала неймовірний вигляд, продемонструвавши чорний бюстгальтер з блискітками під яскравою глибокою рожевою атласною сукнею.
Її сукня, яка складками спадала до підлоги, вирізнялася пишними рукавами, що ковзали до зап'ясть і оголювали плечі.
Своє вечірнє вбрання вона доповнила парою рожевих сережок і маленькою сумочкою з пір'ям.
Тим часом 43-річна Мішель продемонструвала елегантну фігуру в гламурній червоній сукні-максі з великим бантом. Акторка, яка озвучила мемуари Брітні Спірс "Жінка в мені", привернула увагу, одягнувши кілька срібних сережок з діамантами.
Супермодель Алессандра Амбросіо мала просто сенсаційний вигляд, демонструючи сукню з глибоким декольте і розшитим капюшоном.
А Діана Крюгер для червоної доріжки вибрала ефектну сукню з чорним мереживним боді і пишною спідницею, що відкриває ноги.
Також на червоній доріжці з'явилися Ед Вествік, Вілл Сміт і Джонні Депп.
Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі розпочався зі світової прем'єри саудівського фантастичного роману "HWJN" режисера Ясіра Аль Ясірі на гала-вечорі прем'єри 2023 року.
Журі кінофестивалю 2023 року очолить Баз Лурманн, а до складу журі The Red Sea: Features входять Джоел Кіннаман, Фріда Пінто, Аміна Халіл і Пас Вега. Судитимуть конкурс "Червоне море: короткометражки" члени журі Хана Аломайр, Ассаад Буаб і Фатіх Акін.
Вечір фестивалю завершиться прем'єрою фільму "Феррарі", нового біографічного фільму Майкла Манна з Адамом Драйвером і Пенелопою Крус у головних ролях. Останній фільм режисера студії Ghibli Хаяо Міядзакі "Хлопчик і чапля" буде показаний на закритті кінофестивалю.
Red Sea International Film Festival 2023 у Саудівській Аравії відбудеться з 30 листопада до 9 грудня.
Нагадаємо, раніше Шерон Стоун відвідувала DIVAS Simply Singing — це відомий благодійний захід із 33-річною історією.