51-річна Гвінет Пелтроу в блискучій сукні відвідала виставку Swarovski в Мілані (фото)

Знаменитість часто обирає елегантні образи. В Італії на зірковий захід Гвінет Пелтроу одягла розкішну сукню, але найбільше присутніх вразило дороге кольє акторки.

Американська акторка і співачка Гвінет Пелтроу затьмарила всіх у Палаццо Чіттеріо під час Тижня моди в Мілані. У неділю, 16 червня, знаменитість у сліпучому вбранні з'явилася на виставці Swarovski "Майстри світла — від Відня до Мілана", повідомляє Daily Mail.

51-річна зірка Голлівуду привернула увагу в тілесній сукні, вкритій тисячами блискучих кристалів. Довга сукня маєчного типу вигідно підкреслила її струнку фігуру. Свій образ лауреатка премії "Оскар" доповнила витонченими босоніжками, всипаними з кристалами, на високих підборах. Але найбільше присутніх вразило величезне діамантове кольє з підвіскою. Гвінет уклала своє світле волосся вільними хвилями і нанесла легкий макіяж у рожевих тонах.

Актриса Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

На блискучому заході також були присутні 27-річна зірка "Ейфорії" Барбі Феррейра, акторка Мадлен Петш, зірка "Людини-павука" Лора Гаррієр, акторка Джессіка Альба і багато інших знаменитостей.

Нагадаємо, 16 травня Фокус писав про те, що Гвінет Пелтроу пройшла МРТ, щоб виявити проблеми зі здоров'ям. Особливу увагу своєму здоров'ю Гвінет Пелтроу стала приділяти після смерті батька від раку. Вона є прихильницею здорового способу життя і регулярно проходить медичні обстеження.