Конец отмены русских? Почему селебрити из РФ штурмовали Недели моды в Европе

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Санкции, наложенные на Россию, вследствие ее полномасштабного вторжения в Украину включали в себя многочисленные ограничения, которые, помимо прочего, коснулись и сферы продукции люкс-класса. В 2022 году были нередки случаи, когда гражданам РФ отказывали в покупке одежды аксессуаров такие бренда Chanel, Gucci, Hermes и другие модные дома в топовом сегменте.

Свои представительства и магазины в России массово закрыли все ключевые игроки модного и не только бизнесов еще в первые недели войны РФ против Украины и, в буквальном смысле, показательно открестились от россиян. Мы хорошо помним тот массовый исход в феврале и марте 2022, напоминавший цунами, готовое смыть в РФ все, включая чуть ли ни средства гигиены с полок супермаркетов.

Но в игру включился "параллельный импорт", "серый бизнес" и другие механизмы обходов многочисленных ограничений, как бы их ни называли. 18 месяцев войны научили нас понимать, что данные меры не лишили состоятельных россиян возможности приобретать товары класса люкс и предметы роскоши, а просто стали причиной появления огромной сети посредников-байеров в Европе, которые, на потоковой основе, покупали сумки, обувь и одежду от лица российских заказчиков, конечно же, не официально. А кто-то из россиян просто сменил маршруты сезонного шопинга с Парижа и Милана на Дубай.

В последнее время все чаще появляется информация о том, что топовые масс-маркет бренды возвращаются в Россию через компании-посредники и открываются под другими названиями марок. За время войны в Украине нередко "просачивались" слухи о проведении люксовыми брендами закрытых вечеринок для ключевых российских клиентов в Москве теми же модными домами, которые официально там "не работали".

Вся эта информация поступала постепенно. Сначала она травмировала украинцев, потом сильно раздражала, теперь просто оставляет в душе осадок коричневатого оттенка. Мы уже не реагируем так болезненно на явление: nothing personal, just business — ко всему привыкаешь. И да, мы уже многократно наслышаны о том, что во Вторую мировую войну все везде работало, и почему вдруг сейчас должно быть иначе? В общем, позиция понятна.

Но во время проведения Недель модного марафона в Европе, в сентябре 2023 стало понятно, что "потепление" между модными домами и клиентами из России стало совсем уж очевидным. В то время как в 2022 году россияне действительно не были приглашены на модные шоу. Во всяком случае, в глаза их присутствие там не бросалось. В этот раз уже никто не стеснялся.

Настя Ивлеева на Неделе моды Милане, показ Prada SS24 Фото: Getty Images

Например, на показе Prada на Неделе моды в Милане, российские медийные представители и блогеры такие, как Настя Ивлеева (экс-соведущая Антона Птушкина в "Орле и Решке"), блогеры Надежда Стрелец и Наталья Осман оказались в одном ряду со Скарлетт Йоханссон, Кайли Дженнер, Бенедиктом Камбербэтчем, Эммой Уотсон и пока еще главредом британского Vogue — Эдвардом Эннинфулом. Российский блогер Карина Нигай вела трансляции для подписчиков с миланской Недели, а ресурс Peopletalk организовал голосование, кто из российских гостей на Неделе моды выбрал самый интересный образ.

И да! Мы совсем не видим возмущения или несогласия в данными обстоятельствами со стороны официальных представителей модных домов, крупных ритейлеров или глав представителей международных торговых ассоциаций. Впрочем, как и от знаменитостей, активно поддержавших Украину на момент вторжения, что совсем не помешало им делить первые ряды с блогерами из России всего полтора года спустя. Все просто возвращается на круги своя: российский десант на модных показах Недель моды, будто ничего не произошло: лицемерие как искусство.

И почему, в самом деле мы думали, что поддержка мирового бизнес сообщества будет длиться, пока в Украине не закончится война, а граждане РФ будут преданы анафеме пожизненно или хотя бы пока не исправятся? Мы обязательно придумаем, как жить в парадигме "ничего личного, просто бизнес", мы уже научились гораздо более сложным вещам.