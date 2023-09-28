Кінець скасування росіян? Чому селебриті з РФ штурмували Тижні моди в Європі

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Санкції, накладені на Росію внаслідок її повномасштабного вторгнення в Україну, охоплювали численні обмеження, які, зокрема, торкнулися і сфери продукції люкс-класу. У 2022 році були непоодинокі випадки, коли громадянам РФ відмовляли в купівлі одягу й аксесуарів такі бренди як Chanel, Gucci, Hermes та інші модні доми в топовому сегменті.

Свої представництва та магазини в Росії масово закрили всі ключові гравці модного й не тільки бізнесів ще в перші тижні війни РФ проти України та буквально показово відхрестилися від росіян. Ми добре пам'ятаємо той масовий відхід у лютому та березні 2022 року, що нагадував цунамі, готове змити в РФ все, включно з ледь не засобами гігієни з полиць супермаркетів.

Але в гру включився "паралельний імпорт", "сірий бізнес" та інші механізми обходів численних обмежень, як би їх не називали. 18 місяців війни навчили нас розуміти, що ці заходи не позбавили заможних росіян можливості купувати товари класу люкс і предмети розкоші, а просто стали причиною появи величезної мережі посередників-баєрів у Європі, які на потоковій основі купували сумки, взуття й одяг від імені російських замовників, звісно ж, не офіційно.

Останнім часом дедалі частіше з'являється інформація про те, що топові масмаркет бренди повертаються в Росію через компанії-посередники та відкриваються під іншими назвами марок. За час війни в Україні нерідко просочувалися чутки про проведення люксовими брендами закритих вечірок для ключових російських клієнтів у Москві тими ж модними домами, які офіційно там "не працювали".

Уся ця інформація надходила поступово. Спочатку вона травмувала українців, потім сильно дратувала, тепер просто залишає в душі осад коричневого відтінку. Ми вже не реагуємо так болісно на явище: nothing personal, just business — до всього звикаєш. І так, ми вже багаторазово чули про те, що в Другу світову війну все скрізь працювало, і чому раптом зараз має бути інакше? Загалом, позиція зрозуміла.

Але під час проведення Тижнів модного марафону в Європі у вересні 2023 року стало зрозуміло, що "потепління" між модними домами та клієнтами з Росії стало зовсім очевидним. Тоді як у 2022 році росіяни дійсно не були запрошені на модні шоу. В усякому разі, в очі їхня присутність там не кидалася. Цього разу вже ніхто не соромився.

Настя Івлєєва на Тижні моди Мілані, показ Prada SS24 Фото: Getty Images

Наприклад, на показі Prada на Тижні моди в Мілані, російські медійні представники та блогери, такі як Настя Івлєєва (ексспівведуча Антона Птушкіна в "Орлі та Решці"), блогери Надія Стрілець і Наталя Осман опинилися в одному ряду зі Скарлетт Йоганссон, Кайлі Дженнер, Бенедиктом Камбербетчем, Еммою Вотсон і поки що головним режисером британського Vogue — Едвардом Еннінфулом. Російська блогерка Каріна Нігай вела трансляції для підписників із міланського Тижня, а ресурс Peopletalk організував голосування, хто з російських гостей на Тижні моди вибрав найцікавіший образ.

І так! Ми зовсім не бачимо обурення або незгоди з цими обставинами з боку офіційних представників модних домів, великих ритейлерів або голів представників міжнародних торгових асоціацій. Утім, як і від знаменитостей, які активно підтримали Україну на момент вторгнення, що, втім, не завадило їм ділити перші ряди з блогерами із Росії лише через півтора року. Все просто повертається на круги своя: російський десант на модних показах Тижнів моди, ніби нічого не сталося.

І чому, справді, ми думали, що підтримка світового бізнес-співтовариства триватиме, доки в Україні не закінчиться війна, а громадяни РФ будуть піддані анафемі довічно або хоча б доки не виправляться? Ми обов'язково придумаємо, як жити в парадигмі "нічого особистого, просто бізнес", ми вже навчилися набагато складніших речей.