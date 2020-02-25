Моника Беллуччи, Дита фон Тиз и другие на открытии выставки Кристиана Лубутена в Париже

Старт парижской Недели моды ознаменовался рядом модных вечеринок

Неделя моды в Париже стартовала вчера, сразу, как только завершилась в Лондоне и Милане и, как заведено, сопровождается околомодными событиями. Так, в парижском музее Palais de la Porte Dorée состоялось торжественное открытие выставки Кристиана Лубутена. Об этом пишет Fox News.

Первыми посетителями выставки стали давние друзья и клиентки дизайнера, поклонницы его культовой обуви с неизменно алой подошвой.

Карли Клосс

Дита фон Тиз

Моника Беллуччи/Фото: REX

Шарлотта Рэмплинг, Кристиан Лубутен и Ариэль Домбаль/Фото: REX

Здание музея было построено для Парижской колониальной экспозиции 1931 года по проектам французских архитекторов Альберта Лапрада, Леона Жосселя и Леона Базена. Здесь распологался целый ряд этнологических музеев, а сейчас находится Национальный исторический музей иммиграции и огромный тропический аквариум.

Место было выбрано не случайно. Лубутен часто приходил сюда за вдохновением. «У входа в музей висело изображение, на котором было нарисовано, что туда нельзя входить на высоких каблуках. Это была женская туфля на очень узком высоком каблуке. Мне показалось странным, что они использовали на рисунке обувь, которой не существовало в реальной жизни, и это заставило меня понять, что можно создать что-то, чего не существует, поэтому я и начал разрабатывать обувь. Все началось с этого рисунка», - рассказывал дизайнер.

Экспонаты с выставки Кристиана Лубутена/Фото: footwear news

Запрещающий знак вдохновил Лубутена на создание модели Pigalle. Для широкой публики экспозиция откроется уже завтра. Посетить ее все желающие смогут до 26 июля.



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