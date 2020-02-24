Модная рокировка: бельгиец Раф Симонс присоединился к бренду Prada

Ранее дизайнер работал на Dior

Большие перемены в модной индустрии, дизайнер Раф Симонс разделит обязанности креативного директора Prada с нынешним креативным директором марки Миуччей Прадой. Об этом сообщили в Instagram модного бренда.

Согласно заявлению, со 2 апреля 2020 года Раф Симонс присоединится к бренду Prada и будет работать в партнерстве с Миуччей Прадой на равных. Их первая совместная коллекция будет представлена в рамках показа Prada SS 2021, который пройдет в Милане в сентябре 2020 года.

Раф Симонс/Фото: Harpers Bazaar

"Это правда, что нам нужно усиливать творческий аспект в бизнесе. Мы любим и уважаем друг друга. Посмотрим, что у нас получится", – говорит Миучча.

Раф Симонс родился в Бельгии, делал успехи в дизайне мебели, однако после того как посетил Неделю моды в Париже в 1993 году, решил сменить род деятельности. Раф с 2012 года по 2015-й был креативным директором дома Dior. С 2016 года занимал пост креативного директора Calvin Klein. Также дизайнер сотрудничал с Adidas и выпустил капсульную коллекцию мебели.

Как ранее писал Фокус:

Неделя моды в Милане ознаменовалась несколькими интересными идеями на сезон осень/зима 2020. Так, бренд Bottega Veneta с 54-летней историей решил идти в ногу со временем и представил на сто процентов биоразлагаемую обувь.